Marotta | Icardi non è sul mercato

Marotta risponde a Paratici : “Icardi? Vediamo cosa farà Dybala a giugno” : “Paratici dice vedremo cosa farà Icardi a giugno? Beh, allora io dico vedremo cosa farà Dybala a giugno”: è la risposta dell’ad dell’Inter Beppe Marotta alle parole di Fabio Paratici ds della Juventus. “La mia – aggiunge – è una risposta così, perché come dico sempre il calcio è un po’ un ‘circo barnum’. Ma […] L'articolo Marotta risponde a Paratici: “Icardi? Vediamo cosa ...

Marotta boom : dura risposta a Paratici sul caso Icardi e la “minaccia” per Dybala : Beppe Marotta ha risposto a tono a Paratici accendendo la rivalità tra Inter e Juventus anche in chiave calciomercato: i dettagli dell’accaduto Beppe Marotta si è presentato oggi per la prima volta all’Assemblea dei soci nerazzurri. Il nuovo dirigente dell’Inter, dopo le dichiarazioni di rito durante il CdA, ha parlato anche ai microfoni di Skysport del caso Icardi, rispondendo a tono al collega Paratici della Juventus. ...

Wanda : Icardi tiene molto alla fascia - Marotta : 'Vogliamo salvaguardare Mauro' : Dopo l'esplosione in settimana del caso Icardi la moglie agente dell'ormai ex capitano nerazzurro ha vissuto quella che si può senza dubbio definire la settimana più lunga e complicata della sua vita interista. L'atmosfera si è da subito scaldata oltre i livelli di guardia data l'entità stessa della decisione, il tutto in un clima già inasprito dalle dichiarazioni in merito a presunte cattiverie provenienti dallo spogliatoio fatte dalla stessa ...

Wanda Nara - Icardi - Marotta e i nerazzurri : se l’Inter è diventata una telenovela argentina di bassa lega : Il capitano degradato, la moglie-agente-soubrette che spadroneggia sui social, il dirigente di ferro con la faccia del cattivo. Partite saltate, messaggi criptici sul web, infortuni misteriosi. Allenatore allo sbando, spogliatoio spaccato, faide fra clan di croati e senatori. Gossip spazzatura su presunti tradimenti fra compagni, l’assurda violenza di una sassata alla macchina con a bordo i bambini, il pentimento con lacrimuccia in diretta tv e ...

Wanda Nara : 'Icardi? L'Inter è la nostra famiglia'. Marotta : 'Ci vedremo presto' : Questo mondo con le donne a volte è un po' duro. Ci sono stati tanti momenti belli in questi anni. Quando hanno dato la fascia a Mauro è stato molto importante per lui. Non se lo aspettava, si è ...

Caso Icardi - Marotta a Tiki Taka : “abbiamo in mente di presentare una proposta al calciatore” : Caso In casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, intervento di Marotta a Tiki Taka che ha risposto alla prime dichiarazioni di Wanda Nara sull’ex capitano nerazzurro, apertura anche per un possibile rinnovo: “voglio dare serenità a Wanda e Icardi, bisogna salvaguardare dei principi, spesso bisogna prendere delle decisioni per il bene anche dei calciatori, abbiamo spiegato personalmente la decisione al calciatore. Tutto ...

Sta Maurito Icardi che si sta appiccicando cu Marotta. Io ‘a pensata ‘a facesse : Si torna a casa ad ospitare il Torino Giochiamo di Domenica sera dopo aver viaggiato il giovedì e stasera vedremo se l’Europa League leva le energie necessarie al campionato. Campionato che, purtroppo, non ha più nulla da dire e che continuiamo a seguire per pura devozione e per la fede nella maglia azzurra. In tutti i modi, quando giochiamo preferiamo vincere per cui vediamo di far tornare il nostro amico Walter a casa a mani ...

Icardi-Juventus - Marotta fa chiarezza sul futuro dell’argentino : Icardi-Juventus – Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima dell’inizio del match con la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky sulla questione Icardi. Per il dirigente ex Juve Icardi è un punto fermo per i nerazzurri, e presto gli verrà formalmente proposto il rinnovo. Icardi-Juventus, le parole di Marotta sul futuro dell’argentino “Icardi? Il rinnovo […] More

Icardi - Marotta : "Nessuna tensione. Parlerò con Wanda del rinnovo" : Poco prima del fischio di inizio di Inter-Sampdoria , l'ad del club nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il fulcro della chiacchierata è stato come da previsioni il caso Icardi. DISGELO - Nel primo pomeriggio la moglie nonché agente dell'argentino, Wanda Nara , aveva pubblicato un tweet dal sapore ...

Inter - Marotta : ''Icardi? Nessuna tensione - offriremo rinnovo'' : MILANO - Mauro Icardi e Wanda Nara sono a San Siro per assistere a Inter-Sampdoria. La moglie del centravanti, assente per infortunio, aveva dato appuntamento allo stadio con un tweet: 'Ore 18. Forza ...

Inter - Marotta : "Icardi? Non è una esclusione e il rinnovo non c'entra nulla" : Il rinnovo di contratto non c'entra nulla : qui si tratta solo di gestione del gruppo. Quella di Icardi non è una esclusione , Mauro è importante per noi: abbiamo preso una decisione che fa parte di ...

Inter - per Icardi nessun summit con Marotta : il punto sulla situazione : Milano, 15 febbraio 2019- Niente allenamenti, un San Valentino trascorso a Milano anziché nello stadio del Rapid Vienna e delle spiegazioni che tardano ad arrivare: non è stata di certo una settimana ...

Icardi vede Spalletti - non Marotta : MILANO - Un faccia a faccia con Luciano Spalletti, proprio come il tecnico aveva annunciato ieri sera in conferenza stampa. Nessun vertice con i dirigenti Marotta, Gardini e Ausilio. Il D day di Mauro ...