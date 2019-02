optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Lewis Capaldi a Milano, un unico concerto in Italia nel 2019: biglietti in prevendita - graphicmarina : RT @OptiMagazine: Lewis Capaldi a Milano, un unico concerto in Italia nel 2019: biglietti in prevendita - OptiMagazine : Lewis Capaldi a Milano, un unico concerto in Italia nel 2019: biglietti in prevendita - EndCent : Torna in Italia Lewis Capaldi! ?? Live Nation Italia Indipendente Concerti Fabrique Milano #LewisCapaldi #Breach -

(Di lunedì 18 febbraio 2019), mercoledì 30 ottobre per unal Fabrique. Il cantautore scozzese annuncia le date del tour europeo che passerà anche per l'per un'unica data il prossimo ottobre. La location scelta è quella del Fabrique die iper lo spettacolo saranno disponibili al prezzodi 20 euro ai quali aggiungere i diritti di.Ladeiinizierà alle ore 11.00 di giovedì 21 febbraio per gli iscritti a My Live Nation mentre su TicketOne e TicketMaster isaranno disponibili dalle ore 11.00 di venerdì 22 febbraio.è l'artefice del singolo Bruises, suo brano d'esordio che ha superato 13 milioni di visualizzazioni e attirato l'attenzione della stampa internazionale. Segnalato come un artista da tenere d'occhio,è stato indicato come “Artist to Watch 2018” per Vevo e “BBC Music’s ...