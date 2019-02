Decretone | pensioni | pace contributiva estesa a 10 anni con 120 rate

Decretone - M5S : ci sarà il taglio pensioni alte dei sindacati : 'Il ritiro dell'emendamento sul taglio delle pensioni d'oro ai sindacalisti non rappresenta un ripensamento politico ma la volontà di garantire una misura che sia inappuntabile'. Lo chiarisce il ...

Quota 100 - 50mila domande in 20 giorni : il primato a Roma. Decretone : salta il taglio delle pensioni ai sindacalisti : In meno di venti giorni poco meno di 50mila persone hanno fatto richiesta per accedere alla pensione anticipata con Quota 100. Sono dati dell’Inps. delle 49922 domande, oltre 17mila arrivano da lavoratori pubblici, oltre 38mila arrivano da uomini e la quasi totalità (44273) proviene attraverso i patronati. In testa ci sono le province di Roma (3875 domande), Napoli (2393) e Milano (1895), a poca distanza Palermo (1499). Oltre il migliaio ...

Salta il taglio alle pensioni dei sindacalisti - M5S ritira l'emendamento al Decretone : Non arriverà, almeno per il momento, il taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il Movimento 5 Stelle ha ritirato l'emendamento al Decretone all'esame della commissione Lavoro del Senato. La misura, annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, è uno dei cavalli di battaglia dei pentastellati.La proposta, che aveva avuto anche l'alt della commissione Bilancio per mancanza di copertura, prevedeva di rivedere il conteggio dei contributi ...

Pensioni dei sindacalisti - cosa prevede l’emendamento M5s al Decretone (che potrebbe già cambiare) : Sforbiciata retroattiva alle Pensioni dei sindacalisti. Ad una manciata di ore dalle pesanti critiche delle organizzazioni di categoria al reddito di cittadinanza e Quota 100, il Movimento 5 Stelle decide di riaprire il tema delle Pensioni d’oro dei sindacalisti, svelato nel 2015 da un’indagine dell’Inps di Tito Boeri. E lo fa all’interno del decretone con un emendamento (AS-1018), depositato in Commissione Lavoro al ...

Decretone - emendamento M5s per tagliare pensioni dei sindacalisti : “Rivedere calcolo dei contributi figurativi” : Arriva attraverso un emendamento al Decretone su reddito e quota 100 l’annunciato taglio dei privilegi pensionistici dei sindacalisti. Fin dalla scorsa estate il vicepremier Luigi Di Maio ha promesso interventi perché con le norme attuali i sindacalisti “possono avere una pensione di privilegio”. L’emendamento, presentato in commissione Lavoro al Senato, prevede la modifica del metodo di calcolo dell’assegno, ...

Decretone - in arrivo lo stop alle pensioni dei latitanti e la norma “salva esodati” : Con tutta probabilità il Decretone sarà investito in commissione Lavoro al Senato da una vera ondata di emendamenti, alimentata soprattutto dai gruppi parlamentari di opposizione, che si abbatterà in particolare sul capitolo del reddito di cittadinanza. Le proposte di modifica dei senatori dovranno essere depositate entro martedì mattina, mentre Governo e relatori non dovranno ovviamente rispettare questa scadenza. Il decreto (che ...

Pensioni Quota 100 e RdC : parte la discussione parlamentare del Decretone : Inizia nella giornata di oggi la discussione ufficiale del decreto legge contenente il "pacchetto Pensioni" presso la Commissione lavoro del Senato. Il testo deve infatti passare la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale, stante che la misura d'urgenza è servita per rendere immediatamente operative le nuove opzioni di flessibilità e di tutela del welfare. Tra queste ricordiamo non solo le ...

Pensioni - Mattarella ha firmato il Decretone per Quota 100 e Opzione donna : Il Capo dello Stato ha sottoscritto oggi il maxi decreto varato nei giorni scorsi dal Governo Conte che prevede le Pensioni anticipate con Quota 100 e il reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo di leghisti e pentastellati. Ne ha dato notizia oggi su Facebook, con una certa soddisfazione, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio che, per le sue competenze ministeriali, ha personalmente lavorato alla messa a punto ...

Pensioni : quota 100 - opzione donna e stop adv - arrivato l'ok al Decretone : Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni non potevano non passare per l’approvazione dell'ormai famosissimo 'decretone', la tanto attesa bollinatura da parte della ragioneria di Stato è finalmente arrivata. Ora il testo dovrebbe giungere al Presidente della Repubblica Mattarella che dopo la sua firma darebbe il via all’iter conclusivo del decreto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, facendo così divenire legge tutte le misure ...

Pensioni : Q100 e Rdc - la Ragioneria dello Stato dice sì al Decretone : "Ci sono stati affinamenti nel testo ma nel merito, non riguardano problemi di Ragioneria", è questo il commento rilasciato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dopo l'approvazione del maxi decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte della Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria approva il maxi decreto Dopo la bollinatura, infatti, si attende la firma da parte del presidente della Repubblica Sergio ...

Reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100 : tutte le novità del "Decretone" : Il governo ha varato il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega. novità per...

Pensioni e reddito minimo : c'è il via libera al "Decretone" : Via libera al decreto Quota 100. Il governo ha varato in Consiglio dei Ministri il "decretone" che introduce i due pilastri della manovra, il nuovo sistema previdenziale e il sussidio del reddito di cittadinanza. Di fatto in conferenza stampa il ministro degli Interbi Matte Salvini ha presentato il decreto che di fatto introduce (e non supera) una strada alternativa alla Fornero. "Siamo passati dalle parole ai fatti", ha affermato il titolare ...