ilfattoquotidiano

: Abbassare l’età imputabile a 12 anni vuol dire raschiare il fondo del barile. Punire non è… - TutteLeNotizie : Abbassare l’età imputabile a 12 anni vuol dire raschiare il fondo del barile. Punire non è… - Cascavel47 : Abbassare l’età imputabile a 12 anni vuol dire raschiare il fondo del barile. Punire non è educare… - VcWally : @SeySim Sì ma infatti sfruttiamo a pieno competizioni meno importanti come la VNL per buttare giovani 'nella mischi… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La Lega deposita un disegno di legge chedai 14 ai 12. I 5stelle sono inclini a firmarla, in linea con il loro programma. Se oggi sotto ai 14non si risponde penalmente delle proprie azioni, qualora la legge passasse si potrebbe andare in carcere a 12. Quando si diceildel. Dopo aver mandato in galera i poveri, i senzatetto, gli immigrati; dopo averci mandato tutti i disperati per i quali lo Stato ha scelto di abdicare al proprio ruolo di gestore del welfare, adessoe mandarci anche i bambini.“Gli Stati devono astenersi dal castigare penalmente i bambini, che ancora non hanno completato il loro sviluppo verso la maturità e per tale motivo non possono essere imputabili”, diceva Papa Francesco nell’ottobre del 2014 di fronte a una delegazione internazionale di penalisti. E continuava: “essi invece devono essere ...