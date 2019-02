Xiaomi Redmi Note 5A e Note 5A Prime ricevono finalmente MIUI 10 Global Stabile

Redmi Note 7 Pro sarà presentato a breve distanza da Xiaomi Mi 9. Lo vedremo a marzo? : Redmi Note 7 Pro sarà lanciato dopo la presentazione su Xiaomi Mi 9, quindi è molto probabile che possa arrivare in Cina a marzo. L'articolo Redmi Note 7 Pro sarà presentato a breve distanza da Xiaomi Mi 9. Lo vedremo a marzo? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite e Redmi Note 7 condividono lo stesso vetro protettivo : Xioami ha rivelato che Redmi Note 7 e Xiaomi Mi 8 Lite utilizzano lo stesso vetro protettivo, un Gorilla Glass di seconda generazione.

Xiaomi Mi 9 potrebbe arrivare a febbraio - pochi giorni dopo Redmi X ma prima di Samsung Galaxy S10 : Xiaomi Mi 9 potrebbe essere presentato con notevole anticipo rispetto allo scorso anno, e un nuovo teaser suggerisce alcune specifiche tecniche.

È arrivata la beta di Android Pie per Xiaomi Redmi 6 Pro : Prima versione della beta chiusa di Android Pie per Xiaomi Redmi 6 Pro è disponibile al download: niente Google Play Services o lingua italiana.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve Android 9 Pie grazie a un porting di OxygenOS 9.0 : In attesa dell'arrivo si Android 9 Pie suXiaomi Redmi Note 5, potete installare il porting di OxygenOS 9.0.2, nella versione di OnePlus 6.

Xiaomi rilascia MIUI 10.2 Global per Redmi Note 3 e i sorgenti del kernel per tre smartphone : Mentre Xiaomi Redmi Note 3 riceve l'ultimo aggiornamento, Xiaomi rilascia i sorgenti del kernel di Redmi Note 6 Pro, Redmi 5 Plus e Mi 5X.

Manuale d’uso italiano Xiaomi Redmi Note 5 Istruzioni PDF : Manuale d’uso Xiaomi Redmi Note 5 PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Xiaomi Redmi Note 5

Manuale italiano Xiaomi Redmi Note 6 Pro PDF : Manuale d'uso Xiaomi Redmi Note 6 Pro PDF italiano scarica il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi : i prossimi 5 anni e la partnership con TCL. Redmi diventa un brand : In cinque anni è diventata la più grande piattaforma IoT consumer al mondo, collegando oltre 132 milioni di dispositivi intelligenti, esclusi telefoni cellulari e laptop,, e contando oltre 20 milioni ...

Redmi Note 7 riceverà la modalità notturna di Xiaomi Mi MIX 3 - intanto eccolo in un teardown : Anche Redmi Note 7, con la sua fotocamera posteriore da 48 megapixel, riceverà la modalità notturna per le foto, nel frattempo vediamo il primo teardown completo.

Redmi Note 7 e Xiaomi Mi Air già disponibili su GeaVita - insieme ad altre offerte : Tra le offerte speciali di oggi di GearVita troviamo anche il nuovissimo Redmi Note 7, le cuffie Xiaomi Mi Air e numerose altre promozioni.

Xiaomi Mi 9 dovrebbe avere una ricarica rapida a 32 W - Redmi Note 7 porta una piccola novità : Xiaomi Mi 9, secondo quanto afferma il CEO di Xiaomi Lei Jun, avrà un sistema di ricarica rapida evoluto, probabilmente a 32W. Intanto Redmi Note 7 è pronto al debutto sul mercato.

L'arrivo di Redmi cambierà le strategie di prezzo dei flagship Xiaomi : Wang Teng Thomas, Product Director di Xiaomi, suggerisce l'idea che con l'arrivo di Redmi non vedremo più smartphone Mi dal prezzo super economico.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiornerà ad Android 9 Pie nel Q1 2019 : Xiaomi ha confermato che il rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie per li Xiaomi Redmi Note 5 è in programma per il primo trimestre del 2019