Una festa meravigliosa il concerto dei L' Orage a Cogne con Confcommercio Vda in occasione

Milano - in migliaia alla manifestazione No Cpr : “Vogliamo Una società inclusiva e accogliente. Basta lager” : La ‘Rete No Cpr’ ha manifestato sabato a Milano contro il decreto sicurezza e la riapertura dei Cpr, centri di permanenza per il rimpatrio. Secondo gli organizzatori, per le strade della città hanno sfilato “più di 10mila persone”, “unite dalla convinzione che nessun lager dovrà aprire né a Milano né altrove in Italia né in Libia, e che alle leggi ingiuste bisogna disobbedire con atti concreti”. A protestare, ...

Una giornata di festa per i gatti italiani - : Dal 1990 nel nostro Paese ogni 17 febbraio si festeggiano i mici di casa. Tra le iniziative: a Milano una mostra su Felix, a Roma un mercatino benefico

Ci sono stati scontri a Tirana in Una manifestazione contro il primo ministro Edi Rama : A Tirana, la capitale dell’Albania, ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, che chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama ed elezioni anticipate. Un gruppo di persone ha provato a superare uno dei cordoni della polizia per fare irruzione

Poesia : Una festa a pordenonelegge per la Giornata Mondiale : Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Giovedì 21 marzo, a Pordenone, va 'in scena' Poesia nel pubblico e nel privato, una festa diffusa e corale per salutare, insieme alla primavera, la Giornata Mondiale della Poesia 2019. Nel ventennale del festival, pordenonelegge accende quest’anno un nuovo e coinvolgente

Big Mountain County - Una band italiana tutta da scoprire. E il loro nuovo singolo è Una vera festa : Per tante band che restano, di cui spesso ricordiamo gesta e ricorrenze, colgo felice l’occasione oggi di parlare di un progetto musicale nuovo che si appresta a uscire, nei prossimi mesi, con il suo secondo disco: i Big Mountain County. I più fortunati e vicini potranno ammirarli dal vivo a partire da domani sera a Milano, all’Ohibò, a Roma, al Monk, e al Covo Club di Bologna in apertura ai Cloud Nothings: realtà americana con la quale ...

Matteo Salvini : "San Valentino? Una festa da abolire" : In quest'occasione, Matteo Salvini, vice-premier, Ministro dell'Interno e leader della Lega, potrebbe aver convinto anche coloro che nutrono un pensiero politico lontano anni luce dal suo.E' un San Valentino amaro, infatti, per Salvini, il primo che trascorre dopo la fine della sua relazione con Elisa Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco, programma di Rai 1.prosegui la letturaMatteo Salvini: "San Valentino? Una festa da abolire" ...

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones : Una famiglia in festa : ... 'Una volta disse: 'Mamma, mi piace molto questo pagliaccetto', ma non pensi che sia tagliato un po' troppo lungo, non dovrebbe essere più corto? E lei mi rispose: 'Mamma, sei l'unica madre al mondo ...

Salvini malinconico sui social : "San Valentino? Probabilmente Una festa da abolire" : Il vicepremier e ministro dell'Interno commenta la festa degli innamorati, mandando un "abbraccio" alle donne e chiedendosi...

Salvini alle donne : 'San Valentino? Una festa da abolire' - : Il vicepremier ha postato una foto in cui è ritratto da solo mentre guarda fuori da una finestra. Nella didascalia, proprio nel giorno dedicato agli innamorati, prima ringrazia tutte le donne per il ...

Salvini alle donne : "San Valentino? Una festa da abolire" : Salvini alle donne: "San Valentino? Una festa da abolire" Il vicepremier ha postato una foto in cui è ritratto da solo mentre guarda fuori da una finestra. Nella didascalia, proprio nel giorno dedicato agli innamorati, prima ringrazia tutte le donne per il supporto, poi dice la sua sul 14 ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x15 : Una festa e il ritorno di Helen Karev : Dopo mesi di speculazioni e attesa è finalmente disponibile la trama della quindicesima puntata della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. L'episodio più atteso dell'anno arriverà sulla ABC giovedì 28 febbraio e rappresenta la puntata numero 332 della storia del Medical Drama. Un traguardo a lungo atteso dalla creatrice della serie Shonda Rhimes e con il quale Grey's Anatomy entra, a pieno diritto, nella storia della televisione americana ...

I tortelli di Carnevale : Una squisita ricetta da fare nei giorni di festa in maschera : Un gustosissimo dolce per festeggiare il Carnevale, che è ormai alle porte, sono i famosi tortelli alla crema pasticcera, diffusi in tutta l'Italia. Le paste ripiene fritte le preparavano già gli antichi Romani e venivano vendute nei banchetti di strada ai viandanti come merende e spuntini. La preparazione di questo squisito dessert è semplicissima e la tempistica è di circa un'ora. Gli ingredienti per la crema pasticcera sono: 3 dl di latte, 75 ...

Monza : Ensemble Sangineto & Friends - Una festa di musica e cultura di Calabria al Manzoni : Un incontro tra musiche e cultura della Calabria e la Brianza. L'appuntamento è per sabato 16 febbraio al Teatro Manzoni di Monza con lo spettacolo "Ensemble Sangineto & Friends " Suoni di antichi ...

Anna Ferzetti : "Mio marito Favino? Lo conobbi a Una festa : mi pestò un piede. Abbiamo iniziato a chiacchierare e non ci siamo fermati più" : Anna Ferzetti è una brava e bella attrice e conduttrice, figlia d'arte (suo padre Gabriele fu attore di teatro nel repertorio contemporaneo, da Pirandello a Tennessee Williams, e si affermò anche nel cinema) e moglie di uno degli attori più apprezzati del panorama italiano: Pierfrancesco Favino.I due, infatti, si sono incontrati 16 anni fa e da allora non si sono più separati: hanno avuto due bambine (Greta, 11 anni e ...