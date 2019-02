Per una città sicura | aperta | moderna | ecco il programma di Gianni Grandu per Cervia

Diciotti - malumori nel M5s Per il quesito su Salvini. Consiglieri comunali Torino : “Imbarazzante e mal posto” : Ieri erano stati i primi ad annunciare il loro voto a favore del processo per Matteo Salvini. Oggi sono i più espliciti a manifestare malumore per il quesito scelto dal blog delle Stelle sul voto deò caso Diciotti. “Ridicoli“, “imbarazzante”, “vergognatevi“, sono alcuni dei termini usati dai pentastellati eletti al consiglio comunale del capoluogo piemontese per riferirsi al modo con cui su Rousseau sarà posta ...

Verso una Direttiva Europea Per il diritto d'autore : ... ci sono poi quelle opere che compongono il corpus di biblioteche, archivi e collezioni, che lavorano in un sistema di gestione delle licenze eccessivamente complesso e non adeguato al mondo digitale,...

In radio una canzone italiana ogni tre... Per legge : Una proposta di legge presentata dalla Lega chiede di modificare i palinsesti musicali delle radio nazionali, pubbliche e...

Una mostra e tanto futuro Per 'Giardini Acquatici' : Nuovi e originali talenti alla ribalta, già famosi a Londra. Un nuovo modo di pensare al futuro dell'uomo, non nello spazio, ma sott'acqua. Come cambierebbero i rapporti umani? Che forme prenderebbe ...

Una Vita - anticipazioni : Antoñito arrestato Per truffa : Antoñito Palacios - Una Vita (soap) L’ingenuo Antoñito Palacios (Alvaro Quintana) si caccerà in un nuovo guaio nelle puntate di Una Vita trasmesse nei prossimi giorni su Canale 5: il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas) verrà infatti arrestato per truffa, quando il suo “socio” Belarmino scapperà con tutto il denaro destinato alla costruzione di un monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba. Il ragazzo, fin ...

Giovani imprenditori Reggio Calabria : 'Il reddito di cittadinanza è solo una manovra elettorale - Per ripartire serve sbloccare le grandi ... : ... 'No all'assistenzialismo, il Sud riparte con investimenti e infrastutture' Si è discusso delle politiche di sviluppo per il Paese e degli scenari legati all'economia e all'occupazione nel corso del ...

VERSO LE COMUNALI " Ufficiale - nasce insieme Per Carinaro ECCO I PROMOTORI Sebastiano Moretti sindaco : Giuseppe Barbato, l'Associazione politica "Terra Nostra", che raccoglie simpatizzanti del PD e della sinistra, il nuovo gruppo politico capeggiato da Domenico Barbato. A questi gruppi si aggiungono ...

La pornografia costituisce ‘una crisi di salute pubblica’? Non esageriamo - Per favore : Vediamo un po’ che dice questa signora Lisa L. Thompson, vicepresidente della Politica e della Ricerca del Centro nazionale per lo sfruttamento sessuale, ovvero colei che, utilizzando politicamente la repubblicana Michelle Udal (eletta in Arizona) ha fatto approvare in Commissione salute Usa (con il voto contrario dei democratici) una direttiva che attribuisce al porno nientepopodimenoche una minaccia “alla salute pubblica”. Vedremo ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e un viaggio dall’altra parte del Mondo per inseguire le Olimpiadi. A 500 giorni dall’infortunio Per una nuova impresa : Un viaggio ai confini del Pianeta per tornare sul palcoscenico internazionale, Vanessa Ferrari ha scelto la lontana Australia per il suo rientro in gara a 500 giorni dall’infortunio subito ai Mondiali 2017. Da quel dannato 8 ottobre è passato quasi un anno e mezzo, nemmeno la rottura del tendine d’Achille ha fermato la Farfalla di Orzinuovi che non si è mai abbattuta, che si è rimessa in gioco con la caparbietà che l’ha sempre ...

C'è posta Per te - Balotelli regala un'auto a Gabriele - Amedeo : 'Sei una Persona buona' : Ieri sera, nel corso della quinta puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5, tra gli ospiti vi era anche Mario Balotelli, il quale è stato chiamato in trasmissione da Pio e Amedeo per mettere in scena una 'gag' che si è conclusa con un colpo di scena finale. In un primo momento i due comici pugliesi hanno puntato sull'ironia, tirando in ballo anche Matteo Salvini, poi però hanno chiesto aiuto a super-Mario per l'acquisto di un'automobile e ...

Una giornata di festa Per i gatti italiani : Una giornata di festa per i gatti italiani Dal 1990 nel nostro Paese ogni 17 febbraio si festeggiano i mici di casa. Tra le iniziative: a Milano una mostra su Felix, a Roma un mercatino benefico Parole chiave:

Lazio - i tifosi Perdono la pazienza : 'Una società indifendibile' : L'incantesimo si sta spezzando. Dentro e fuori. L'ultimo risultato col Siviglia in Europa League, ma soprattutto l'incredibile catena di infortuni degli ultimi giorni che ha stroncato mezza squadra ha ...

C’è posta Per te - show con Pio - Amedeo e Balotelli. Maria De Filippi : “Mai successa una cosa così” : Invitato nel programma dal duo comico, il calciatore ha accettato di acquistare un’automobile al fratello di Amedeo Grieco

Per fortuna Cristiano Ronaldo "non è ancora lui"... : Nel nostro torneo, che secondo la propaganda e sviluppo, continua a essere tra i più difficili e aspri al mondo, Cristiano Ronaldo è costretto a fermarsi, nella stessa data, alla cifra minima di ...