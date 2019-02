Verissimo | Youma svela il dolore del figlio | “Non mangiava più…”

lanostratv

: Youma bellissima come sempre #Verissimo - SaCe86 : Youma bellissima come sempre #Verissimo - GiodM38 : Ma quanto è bella #Youma! #Verissimo - WHITEROSE17_ : ma quant'è bella Youma???????? #Verissimo -

(Di sabato 16 febbraio 2019)Diakite parla del malessere delquando lei era all’Isola dei Famosi Tra i tanti ospiti della puntata diè stata intervistata ancheDiakite, dopo l’abbandono dell’Isola dei Famosi. La modella aveva subitoto di aver detto addio al reality per il bene del, che non stava attraversando un bel periodo a causa della sua assenza. Oggi al cospetto di Silvia Toffaninha spiegato nel dettaglio cosa ha attraversato il piccolo Mattia di soli 4 anni. Diakite ha esordito il suo discorso affermando che aveva esitato a partire per l’Honduras sin dall’inizio, in quanto era sempre stata una ‘mammona’ che non aveva mai lasciato suosolo per più di tre giorni. Per questo, aveva stretto un patto con il suo compagno: se avesse notato lo sviluppo anche di un piccolo disagio da parte di Mattia, avrebbe dovuto ...