Ora Di Maio chiude ai Gilet gialli e lancia un' Europa soft-populista

Sondaggi elettOrali - Salvini e Di Maio sempre più lontani : vola la Lega - soffre il M5S : Secondo la rilevazione condotta dall'istituto Index Research, diretto da Natascia Turato, la Lega anche questa settimana, registra un +0,3 per cento e si attesta al 34,5 per cento, ormai raddoppiando il 17,4% dello scorso 4 marzo. Il M5S ancora in calo, perde un altro punto rispetto all'ultimo Sondaggio effettuato.Continua a leggere

Gruppo europeo cercasi (ancOra) : Di Maio presenta 4 interlocutori - ma non bastano : Non era una conferenza stampa, perché non è stato consentito ai giornalisti di fare domande. Ma l'iniziativa di oggi a Roma, con Luigi Di Maio e i leader di altre 4 forze politiche europee, non era nemmeno la presentazione di un nuovo Gruppo al Parlamento europeo: perché mancava il numero minimo per costituirlo (7) o per ambire a costituirlo, elezione all'Europarlamento permettendo. Insomma, traditi gli annunci, visto che ...

Francia - Le Drian : "Di Maio ha superato ogni limite - ma Ora dialogo" : Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian parla di nuovo dello scontro fra Italia e Francia. Lo fa dalle colonne del Corriere della Sera , con un'intervista in cui ribadisce la sua critica ...

Il ministro francese : «Di Maio ha superato una linea rossa ma pronti a lavOrare insieme» : Il ministro degli Affari Esteri francese Jean-Yves Le Drian: «Per noi l’amicizia franco-italiana è un bene da proteggere»

Di Maio scOraggiato : "Inutile presentarci alle Regionali - non siamo pronti" : 'È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando ...

Di Maio rompe il silenzio : ‘Problemi di fondo - Ora voto su apertura a liste civiche. M5s unico argine a Berlusconi’ : Dopo più di 48 ore di silenzio, Luigi Di Maio ha deciso di scrivere un post sul Blog delle Stelle per fare l’analisi del voto in Abruzzo. Un lungo articolo in cui non nasconde l’amarezza per il risultato alle Regionali e rilancia alcune proposte per rinnovare e modificare il Movimento. “Ogni volta”, è l’esordio, “che il Movimento 5 stelle ottiene alle elezioni locali un risultato inferiore a quello delle ...

Protesta a oltranza dei pastori sardi : "Non vogliamo i sussidi di Salvini o Di Maio. Vogliamo solo lavOrare" : Le schede elettorali vengono depositate nei Comuni della Sardegna, mentre il latte viene versato nelle strade. Qui, nelle colline intorno a Nuoro, dove infuria la Protesta di popolo e pastori, a nessuno interessa avere i sussidi annunciati dal Governo: la battaglia ha l'obiettivo di ottenere l'aumento del prezzo del latte. Il latte dà da vivere a tutte queste famiglie e oggi è svalutato. I camion che trasportano formaggi restano ...

Così Di Maio è riuscito a dare cOraggio all'industria degli idrocarburi : Roma . Sabato scorso alcuni imprenditori italiani e stranieri del settore petrolifero e gasiero nazionale hanno manifestato per la prima volta insieme ai lavoratori contro la norma "blocca trivelle", ...

Salvini Ora teme il crollo di Luigi Di Maio e tiene Fi alla larga : Dopo la vittoria di coalizione in Abruzzo, che è anche e soprattutto una vittoria personale, Matteo Salvini fa training autogeno ai 5 Stelle, li aiuta a rilassarsi, a gestire lo stress da batosta elettorale. Rassicura che nulla cambierà per il governo, niente rimpasti, niente poltrone sottratte ai grillini («squadra che vince non si cambia»). Dice ...

Luigi Di Maio travolto in Abruzzo - Salvini lo umilia : "Il nulla". Il retroscena : Ora - tracollo di governo : La Lega in volo, il M5s in picchiata. Il verdetto delle regionali in Abruzzo è stato chiaro fin dalla mezzanotte di domenica, ma con il passare delle ore aumenta la pesantezza politica del voto locale, che rischia di avere riflessi catastrofici sulla tenuta del governo gialloverde. Matteo Salvini ha

“Ora basta - facciamo così!”. Nella disputa tra Ultimo e Mahmood entra Di Maio. Può essere la soluzione giusta? Sui social è valanga di commenti : Dalla sera della finale di Sanremo non si parla d’altro sui social e, purtroppo, anche nelle tv generaliste. In effetti, a discolpa dei tanti professionisti che cavalcano l’argomento, c’è da dire che non capita spesso di riscontrare un verdetto così ricco di polemiche. Al netto di alcune assurde e ignobili contestazioni razziste alla vittoria di Mahmood, la bufera più accesa riguarda il sistema di voto, con la giuria d’onore e quella della ...