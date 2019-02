Inter-Icardi choc : grande paura per Wanda Nara - : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Icardi ha avuto un colloquio con Luciano Spalletti e si è detto molto stupido dalla decisione di toglierli la fascia da capitano. Sempre secondo quanto ...

Inter - paura per Wanda Nara : sasso contro la sua auto - a bordo anche i bambini : MILANO - paura per Wanda Nara e i suoi bambini. L'auto sulla quale viaggiavano la moglie di Mauro Icardi e i suoi figli è stata colpita da un sasso mentre si trovava in direzione autostrade poco ...

Inter - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro la moglie di Icardi : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade, non lontano da San Siro,, un sasso ha colpito un ...

Inter - sasso contro l’auto di Wanda Nara : paura per la moglie di Icardi : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, in particolar modo a tenere banco è il caso Icardi. L’attaccante ha deciso di non seguire la squadra in trasferta in Europa League dopo la decisione del club nerazzurro di consegnare la fascia di capitano al portiere Handanovic. L’argentino sarà out anche contro la Sampdoria e la rottura sembra inevitabile. Nel frattempo paura nelle ultime ore per Wanda Nara, moglie del ...

Inter - paura per Wanda Nara : un sasso contro la sua auto : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade, non lontano da San Siro,, un sasso ha colpito un ...

Europa League - adesso si fa sul serio : l’Inter per dimenticare il caso Icardi - Lazio senza paura contro il Siviglia ed il Napoli può ipotecare la qualificazione : Dopo lo spettacolo della Champions League è il momento di scendere in campo per l’Europa League, si giocano i sedicesimi di finale, partite molto importanti per il proseguo della competizione, tre le squadre italiane in campo. Il big match mette di fronte Lazio e Siviglia, le ultime ore sono state di grande tensione con gli scontri tra le due tifoserie, quattro persone sono state accoltellate. La Lazio dovrà fare ancora a meno di ...

#Epilessianonmifaipaura : con claim FB Lice celebra International Day : Roma, 8 feb., askanews, - #Epilessianonmifaipaura, un claim proposto dalla Community di Facebook e scelto da Lice per la Giornata Internazionale dell'Epilessia che si celebra lunedì 11 febbraio. Lo ...

Fiorentina - paura per il possibile addio di Chiesa : Inter e Juve sfidano i top club europei : Uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo è quello di Federico Chiesa . I tifosi della Fiorentina sperano di non perderlo a fine stagione, anche se - come spiega il Corriere dello Sport - è partita la caccia all'esterno viola. Su di lui ci sono Inter e Juventus in Italia, oltre a Bayern Monaco , Real Madrid , Manchester City e United . La valutazione di Chiesa parte da 60 ...

Inter - Berti : "Niente paura - nerazzuri da podio. Il Milan chiuderà dietro" : C i vorrebbe un po' di quella fiducia lì, di quella incoscienza, di quell'entusiasmo anche per l'Inter attuale. Quei fattori che nel 1988 portarono Nicola Berti a concepire, credere possibile e ...

Inter - il crollo è vertiginoso : adesso l'ombra di Conte mette davvero paura a Spalletti : Inter, la posizione di Luciano Spalletti inizia a traballare con le voci che vorrebbero Conte sulla panchina nerazzurra che si fanno sempre più insistenti L' Inter prosegue nel suo periodo nero, dal ...

Inter - il crollo è vertiginoso : adesso l’ombra di Conte mette davvero paura a Spalletti : Inter, la posizione di Luciano Spalletti inizia a traballare con le voci che vorrebbero Conte sulla panchina nerazzurra che si fanno sempre più insistenti L’Inter prosegue nel suo periodo nero, dal quale fatica a risollevarsi. La squadra di Luciano Spalletti aveva iniziato alla grande la stagione, proponendosi come alternativa per la vetta della classifica e giocandosi il passaggio del turno in Champions League con Tottenham e ...

U&D - l'Intervista di Lorenzo Riccardi : 'La mia paura è rimpiangere la non scelta' : I tronisti della prima edizione del trono classico di Uomini e donne 2018/2019 sono pronti alla scelta. Come ben sappiamo nel mese di febbraio assisteremo alla visione del Serale di Uomini e donne: si tratta di puntate speciali dedicate esclusivamente alle scelte dei tronisti le quali avranno luogo in villa e saranno celebrate nel corso di un evento ideato dalla stellare showgirl Valeria Marini. A riguardo è stato un tronista a svelarsi durante ...

Caterina Balivo - paura in studio a Vieni da Me : svenimento e la conduttrice Interrompe l'Intervista : paura a Vieni da Me su Rai Uno . Una signora del pubblico si sente male in studio e Caterina Balivo interrompe l'ospite per accertarsi delle sue condizioni di salute. Momenti di paura per la ...

Vieni da me - paura in studio per Caterina Balivo : svenimento e la conduttrice Interrompe l’Intervista : paura a Vieni da Me su Rai Uno. Una signora del pubblico si sente male in studio e Caterina Balivo interrompe l’ospite per accertarsi delle sue condizioni. Momenti di paura per la conduttrice che durante il programma che conduce su RaiUno, “Vieni da me” stava tranquillamente conversando con l’ospite Paola Saluzzi quando una signora ha avuto un malore e si è accasciata sulla sedia. Caterina e Paola hanno smesso di parlare e la Balivo ha ...