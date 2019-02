I gilet gialli attirano l’attenzione | ma sono folla | non popolo Parla Schiappa

Di Maio - frena su intesa con gilet gialli : 'No a chi è per le armi'. Ambasciatore francese torna a Roma : 'Non dialoghiamo con chi parla di lotta armata o guerra civile' ha detto il capo politico M5S. Il riferimento è alle dichiarazioni rese da Chalençon, lo stesso che insieme a Di Battista avevano ...

Silvio Berlusconi : "5 Stelle peggio dei gilet gialli - al governo persone pericolose" : Berlusconi ha anche parlato del suo ritorno in campo per le Europee : 'Guardandomi in giro il vecchio Berlusconi ha ancora tanto da dire e fare per l'Italia, l'Europa e il mondo', ha spiegato, 'Ma ...

Europee - Di Maio presenta gli alleati : «Dialogo con i gilet gialli non violenti» L’ambasciatore francese rientra a Roma : Il leader M5S presenta il progetto con i partiti polacchi, croati, finlandesi e greci per formare un polo autonomo al parlamento Ue, contro Ppe, Pse e sovranisti. Per il programma ci sarà il voto online

Luigi Di Maio : "Sì al dialogo con i gilet gialli - ma non con chi parla di guerra civile" : "In questo evento non ci sono esponenti dei gilet gialli. C'è stata un'interlocuzione con una realtà complessa, ma noi non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima che parla di lotta armata o la guerra civile. Chi presenterà quella lista dovrà essere una persona che crede nella democrazia per cambiare le cose". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio presentendo il manifesto M5S per le Europee.Proprio ieri uno ...

gilet gialli - Di Maio : “Non dialoghiamo con chi parla di lotta armata e guerra civile. Contento per ritorno ambasciatore” : “In questo evento non ci sono esponenti dei Gilet gialli. C’è stata un’interlocuzione con una realtà complessa, ma noi non abbiamo intenzione di dialogare con quell’anima che parla di lotta armata o la guerra civile. Chi presenterà quella lista dovrà essere una persona che crede nella democrazia per cambiare le cose”. Lo ah affermato il vicepremier Luigi Di Maio presentendo il manifesto del Movimento 5 stelle per ...