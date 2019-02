Ciclismo – Gilbert si prende la 3ª tappa del Tour de la Provence | finale da F1 sul

Gilberto Simoni : ‘Il Ciclismo in cui ho corso non mi è piaciuto per niente’ : Dal momento del suo ritiro, avvenuto al termine del Giro d’Italia 2010, Gilberto Simoni è uscito definitivamente dal ciclismo. Dopo due Giri vinti, tante tappe e battaglie, lo scalatore trentino si è defilato dall'ambiente senza più cercare alcun ruolo nel mondo del professionismo. Simoni resta però un attento e critico osservatore delle corse, con lo stesso spirito ruvido e combattivo di quando era in gruppo. In un’intervista concessa a ...