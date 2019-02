U&D | la scelta di Teresa sarebbe Andrea | ma lui avrebbe risposto ' picche'

Anticipazioni U&D - Luigi bacia Irene e rivela di avere la scelta : Ieri, mercoledì 13 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato della regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito, i colpi di scena non sono mancati: a tenere banco, in particolare, lo scontro tra il nuovo tronista Andrea e lo spagnolo Ivan. L'oggetto del contendere è stato ancora una volta la corteggiatrice Natalia, 'preda' ambita da ...

U&D speciale la scelta : Andrea avrebbe detto no a Teresa (RUMORS) : La prima puntata dello 'speciale Uomini e donne la scelta' non è ancora andata in onda, ma già circolano le prime indiscrezioni sulla scelta di Teresa. Da quanto si apprende dal sito 'Il Vicolo delle news', sembra che la tronista napoletana abbia scelto Andrea Dal Corso, il quale però avrebbe risposto no, non presentandosi alla festa di fidanzamento. Il tutto verrà confermato o smentito dalla messa in onda della puntata prevista per il 15 ...

U&D : Andrea mette un like su 'Amore è quando ti rovina il rossetto’ dopo la scelta di Teresa : Giungono nuovi indizi sulla scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Da giorni si parla con insistenza di Andrea Dal Corso come nuovo fidanzato della partenopea. Nella puntata di domani sera, la prima del serale dedicato alle scelte dei tronisti, assisteremo proprio alla festa di fidanzamento con relativa decisione anche se ormai sembrano esserci pochi dubbi sul finale. A dare manforte a queste voci, oltretutto, è stato un post del modello ...

Spoiler U&D - la scelta di Teresa in villa : ci sarebbe stato il rifiuto da parte di Andrea : Si avvicina la messa in onda della prima puntata speciale di Uomini e donne, dedicata alla scelta finale di Teresa Langella. Per la bella tronista napoletana è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione e di rivelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore fuori dal programma di Canale 5. Quest'anno il dating show della De Filippi sbarca in prime time in vista della scelta finale e a poche ore dalla ...

U&D - Claudia scelta da Lorenzo : la sorella di lui comincia a seguirla sui social (RUMORS) : Non si parla d’altro che della scelta di Lorenzo Riccardi, probabilmente registrata martedì sera nella famosa villa di Uomini e Donne. Il milanese avrebbe scelto Claudia Dionigi e, anche se non esiste certezza, visto che la puntata andrà in onda soltanto il 22 febbraio, la notizia sembra quasi certa. A confermarlo anche alcune mosse social degli interessati: nello specifico, alcuni like fanno pensare proprio ad un 'sì' e soprattutto che la ...

U&D anticipazioni : acceso scontro tra Ivan e Andrea - Luigi pronto alla scelta : Ieri, 13 febbraio, negli studio Elio di Cinecittà si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove sono stati protagonisti indiscussi Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta, mentre Luigi Mastroianni ha annunciato la scelta. U&D trono classico: botta e risposta tra Andrea e Ivan Nella registrazione di oggi del trono classico di U&D, Ivan ed il nuovo tronista Andrea hanno dato vita ad uno scontro. Scendendo nel ...

U&D - spuntano le foto di Teresa Langella in villa con la Galgani prima della scelta : C'è ormai una grande attesa per il nuovo speciale di Uomini e Donne che andrà in onda venerdì, 15 febbraio, in prima serata su canale 5, dove finalmente la nota tronista napoletana Teresa Langella prenderà la sua decisione definitiva. Già ora cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla scelta finale della giovane che è arrivata alla fine della sua avventura con due corteggiatori: il ventiseienne Antonio Moriconi e il trentunenne Andrea ...

Spoiler U&D registrazione del 12 febbraio : la scelta di Lorenzo sarebbe la Dionigi : Dopo la scelta di Teresa Langella, ieri pomeriggio, 12 febbraio, è stata registrata la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Lorenzo Riccardi. Il giovane milanese, qualche giorno fa, aveva dichiarato di essere ormai pronto a concludere il suo percorso in compagnia di una delle sue due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Sebbene quest'ultima fosse indicata come favorita in vista dell'atto conclusivo, stando alle prime ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa : sarebbe uscita dal programma con Andrew : Si avvicina la messa in onda della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta finale di Teresa Langella, la bella tronista napoletana la quale si congederà dalla trasmissione rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore fuori dal contesto televisivo. L'appuntamento per vedere in onda la scelta di Teresa è fissato per il prossimo venerdì 15 febbraio in prime time, anche se la puntata è stata già ...

U&D - la scelta di Teresa : gli indizi ricadrebbero su Andrea : Il momento è ormai arrivato. Teresa Langella pare proprio abbia compiuto la sua scelta ieri sera, 11 febbraio. La redazione di Uomini e Donne sta cercando, naturalmente, di mantenere il segreto, ma alcune indiscrezioni sono trapelate. Anche se prima di fare il loro ingresso in villa tutti i partecipanti sono stati privati dei loro cellulari, per evitare che potessero fare spoiler sulla serata, un indizio sta facendo avanzare l'ipotesi che la ...

Spoiler U&D - la scelta di Teresa potrebbe essere stata Dal Corso : Sono giorni di fuoco per il pubblico del trono classico di Uomini e Donne che ha seguito l'ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Per gli ultimi tronisti conosciuti in studio è tempo di dichiarazioni: Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, infatti, sono pronti ad annunciare la loro scelta. I due giovani tronisti stanno registrando le rispettive scelte che, come già sappiamo, quest'anno avranno luogo presso un castello in cui il ...

U&D - la scelta di Lorenzo vicina : spunta una foto della sua famiglia in treno : Tutti i telespettatori di Uomini e Donne non vedono l'ora di prendere visione della scelta dei vari tronisti. La prima ad andare in onda sarà quella di Teresa Langella. Dopo di lei pare che sarà il turno di Lorenzo Riccardi. A farlo pensare, è proprio la sorella del ragazzo che ha pubblicato una foto sul suo profilo privato Instagram in cui appare in treno in compagnia di tutta la famiglia. E' molto probabile, dunque che tutta la famiglia si ...

Anticipazioni U&D : la scelta di Teresa sarebbe Andrea Dal Corso : Il 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la scelta di Teresa Langella, l'attrice napoletana protagonista del trono classico di Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. L'atto finale del perCorso della modella partenopea sta tenendo tutti con il fiato sospeso, infatti il pubblico in questi giorni si sta chiedendo chi sarà stato il prescelto di Teresa tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Stando a ...

Spoiler U&D la scelta di Teresa : beccata in lacrime con la Galgani : La scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne è ormai alle porte, anzi, potrebbe essere già stata registrata ieri, 11 febbraio. Ad ogni modo, il pubblico da casa prenderà visione di quanto accaduto il prossimo venerdì, 15 febbraio, in prima serata su Canale 5. La produzione del dating-show sta provando in tutti i modi a nascondere quanto sta accadendo, onde evitare la divulgazione di spiacevoli Spoiler per i telespettatori. Tuttavia, qualche ...