Torna a Roma l' ambasciatore francese | ' I leader italiani hanno mostrato rammarico'

Lite Italia-Francia - il ministro Loiseau : “Oggi Torna a Roma nostro ambasciatore - Macron ha parlato con Mattarella” : L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, “riparte oggi per Roma”: l’annuncio è arrivato dalla ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau che, ai microfoni di Rtl, ha spiegato che “il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha chiamato il presidente Macron“. I due “si sono parlati e insieme hanno ribadito l’importanza dell’amicizia tra Italia e Francia, sottolineando ...

