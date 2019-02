Petrolio ancora in rialzo | barile Brent supera quota 66 dollari

Opec riduce offerta Petrolio e taglia ancora le stime sui consumi : ... come da impegni presi che tuttavia è stata bilanciata sia dal parallelo aumento della produzione in Usa e altri Paesi avanzati, sia dall'indebolimento dell'economia globale che il cartello degli ...

Petrolio : ancora giù - Wti sotto 52 dlr : ANSA, - ROMA, 22 GEN - Quotazioni del Petrolio in ulteriore ribasso con il greggio Wti che scivola sotto i 52 dollari al barile, a 51,9 dollari, segnando un calo del 3,4%. Il Brent è in ribasso del 2,...

No Triv ancora contro M5s : "Sul Petrolio - emendamenti scritti male e sotto attacco della Lega. Se non passano - devono dimettersi" : Mentre in commissione al Senato il decreto semplificazioni si fa strada a fatica tra le richieste del M5s e i veti della Lega, arriva anche la bocciatura dei No Triv. "Nessuno degli emendamenti presentati dal M5s al decreto semplificazioni tocca le questioni poste dal pacchetto referendario del 2016", attacca Enzo Di Salvatore, il costituzionalista del comitato referendario anti-Trivelle. E per di più, nota l'autore dei quesiti che ...