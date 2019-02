Mattarella concede la grazia a tre anziani che uccisero per disperazione

ilfattoquotidiano

: Il Presidente #Mattarella concede la grazia a Franco Dri. L'uomo, oggi 77enne, uccise il figlio tossicodipendente d… - TgrRaiFVG : Il Presidente #Mattarella concede la grazia a Franco Dri. L'uomo, oggi 77enne, uccise il figlio tossicodipendente d… - Corriere : Mattarella concede la grazia ai due anziani che uccisero le mogli malate di Alzheimer - MarzolaLaura1 : RT @LaStampa: Uccisero le mogli e il figlio: Mattarella concede tre grazie. Ecco le loro storie -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Tre storie di, tre omicidi commessi da uomini ormaicontro i loro cari: un figlio tossicodipendente, due mogli malate. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato tre decreti di concessione dellain favore, rispettivamente, di Franco Antonio Dri, di Giancarlo Vergelli e di Vitangelo Bini. Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato il residuo della pena ancora da espiare (circa tre anni e sei mesi per Dri, cinque anni e sei mesi per Vergelli e cinque anni e otto mesi per Bini). Nel valutare le domande di, per cui il ministro della Giustizia ha formulato avviso non ostativo, il Quirinale ha tenuto conto dell’età avanzata dei condannati e delle precarie condizioni di salute dei medesimi, dei pareri favorevoli espressi dalle autorità giudiziarie nonché delle eccezionali circostanze in cui sono maturati i delitti, evidenziate nelle ...