La seconda stagione di TIN STAR da stasera su Sky Atlantic anche in 4K HDR

Tin Star - al via la seconda stagione con Tim Roth e Christina Hendricks : La seconda stagione di Tin Star al via su Sky Atlantic. La serie con Tim Roth e Christina Hendricks è in onda da venerdì 15 febbraio alle 21,15 su Sky Atlantic (mentre la prima stagione è possibile recuperarla tutta su Sky Box). Nelle Montagne Rocciose, versante canadese, tra il gelo e il freddo di una natura straordinariamente bella e crudele, nella cittadina di Little Big Bear continua la lotta contro i suoi demoni di Jim Worth. La serie è una ...

La porta rossa - replica del 13 febbraio : 1ª puntata della seconda stagione su RaiPlay : La porta rossa è andata in onda ieri in prima serata su Rai Due con gli episodi inediti della seconda stagione. Leonardo Cagliostro e la sua storia hanno fatto il loro debutto televisivo due anni fa, quando la fiction fu trasmessa sempre dalla seconda rete Rai, ignorando il successo che avrebbe ottenuto. Nella prima stagione, dopo essere stato ucciso ed essere diventato uno spirito, il protagonista ha deciso di non varcare la porta rossa, questo ...

Il Paradiso delle Signore : non si farà la seconda stagione : Per due stagioni è andata in onda in prima serata. Ora la fiction è a rischio. La coproduzione Rai Fiction-Aurora

Al via le riprese di Baby 2 di Netflix - la seconda stagione sarà meno edulcorata : parla Benedetta Porcaroli : Partono a marzo le riprese di Baby 2 di Netflix. A confermarlo è la protagonista Benedetta Porcaroli, che tornerà a rivestire i panni della sedicenne Chiara, studentessa benestante dei Parioli che finisce in un giro di prostituzione condividendo l'esperienza con l'amica Ludovica (Alice Pagani). La serie ha debuttato su Netflix lo scorso novembre, in tutti i 190 Paesi nel mondo in cui è attivo il servizio, con i primi sei episodi, cui ne ...

Da Alba ad Alice Rohrwacher - alla regia della seconda stagione de L’Amica Geniale non solo Saverio Costanzo : La notizia non è stata confermata ufficialmente da Wildside, che produce la serie, ma la fonte è più che attendibile: alla regia della seconda stagione de L'amica Geniale ci sarà anche Alice Rohrwacher e non solo Saverio Costanzo. Il regista delle prime quattro puntate ispirate all'omonimo romanzo di Elena Ferrante sarà affiancato dalla Rohrwacher alla regia di Storia del Nuovo Cognome, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù che ...

Finale di Sherlock su Spike TV - trama 12 febbraio col debutto di Moriarty : a quando la seconda stagione? : Si conclude l'avventura di Sherlock su Spike TV, con il Finale della prima stagione in onda stasera, 12 febbraio. Il detective Holmes si trova faccia a faccia con la sua nemesi, Jim Moriarty: cosa accadrà? Ma soprattutto, i fan fedeli si chiedono: verrà trasmessa anche la seconda stagione? Il Finale di Sherlock in onda stasera si intitola "Il grande gioco" e vede il detective indagare su una serie di esplosioni apparentemente disconnesse tra ...

La Porta Rossa 3 ci sarà? Lino Guanciale : “Aspettiamo la seconda stagione - ma a un certo punto…” (foto) : Alla vigilia del debutto della seconda stagione, si pensa già a La Porta Rossa 3. Se il primo ciclo di episodi aveva il tema delle seconde possibilità - che veniva data anche a Cagliostro per riscattare i suoi errori - la nuova stagione si focalizza sui legami e sul cosa vuol dire amare una persona (anche a costo di lasciarla andare). Il "lasciare andare" è anche uno dei problemi di questa serie, che a detta di Rai Fiction, crea dipendenza. ...

La Porta Rossa 2 - al via la seconda stagione anticipazioni : Torna il commissario Cagliostro ed è sempre morto. Nuove indagini dopo il successo della prima stagione per La Porta Rossa capace di raggiungere una media di 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share. Su Rai 2 il 13 febbraio alle 21,20 i primi due nuovi episodi della seconda stagione. Dodici puntate per sei prime serate e la regia di Carmine Elia. Protagonista sempre Lino Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro e Gabriella Pession ...

The Walking Dead ritorna con la seconda parte della nona stagione : È iniziato il conto alla rovescia per la serie zombie più amata. The Walking Dead ritorna con la seconda parte della nona stagione da lunedì 11 febbraio alle 21:00 su Fox (112, Sky e 313/457 DTT), a sole 24 ore dalla messa in onda americana. Nel mondo di The Walking Dead nessuno è al sicuro. E l’abbandono di Rick (Andrew Lincoln, Love Actually,...

Big Little Lies 3 si farà? Cosa sappiamo finora della seconda stagione : La seconda stagione di Big Little Lies arriverà il prossimo giugno su HBO. L'annuncio arriva durante gli incontri del TCA (Television Critics Association) winter press tour, confermando quanto aveva già anticipato da qualche settimana Nicole Kidman ma senza rivelare una data ufficiale.Per gli amanti dei premi, la partenza di giugno lascia la serie fuori dalla corsa degli Emmy 2019 rinviando il tutto al 2020 quando, a meno di clamorose ...

Suburra 2 : trama - cast e quando inizia la seconda stagione Netflix : Suburra 2: trama, cast e quando inizia la seconda stagione Netflix quando inizia Suburra 2 su Netflix Dopo il grande successo della prima stagione, il 22 febbraio approda sulla piattaforma Netflix Suburra 2, la serie tv prequel dell’omonimo film di Sollima. Riconfermato nel cast Alessandro Borghi, nel ruolo di Aureliano, meglio noto come Numero 8. Accanto a lui, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini e Filippo Nigro. Non mancheranno, però, ...

Perché guardare Pose su Netflix - la serie LGBT+ di Ryan Murphy già rinnovata per una seconda stagione : È arrivata Pose su Netflix, la nuova serie creata da Ryan Murphy che è già un successo Oltreoceano. Il papà di Glee e American Horror Story torna con un prodotto viscerale in cui racconta i "ball" - un sottostrato della cultura LGBT americana, caratterizzato dalla partecipazione a competizioni di danza. Ambientata nel 1987 a New York, lo show pone l'attenzione su una società in pieno sviluppo, dall'ascesa dell'impero di Trump alla scena sociale ...

Anticipazioni La Compagnia del cigno : la seconda stagione si farà : La Compagnia del cigno, la fiction mandata in onda da Rai 1, lo scorso lunedì 4 febbraio è terminata. Abbiamo visto che Matteo si è chiarito finalmente con il padre mentre Sofia ha avuto il coraggio di dirgli di essersi innamorata di lui. E ancora c'è stato anche il lieto fine per Irene ed il marito nonché tra Rosario e Antonia. I fan a questo punto si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Ebbene la risposta è arrivata ieri ed è si. Ci sarà ...

La compagnia del cigno 2 si farà - è ufficiale : anticipazioni e trama seconda stagione : La compagnia del cigno, seconda stagione confermata: le prime anticipazioni La compagnia del cigno 2 si farà: la conferma è arrivata stamattina. Ivan Cotroneo ha fatto sapere che la seconda stagione è già in fase di stesura e non ha mancato di dare le prime anticipazioni sulla trama. Le avventure dei sette ragazzi della compagnia […] L'articolo La compagnia del cigno 2 si farà, è ufficiale: anticipazioni e trama seconda stagione proviene ...