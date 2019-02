Inter | se parte Icardi sono cinque i possibili sostituti | tra questi ci sarebbe Edin Dzeko

L’Inter riparte contro il Rapid Vienna senza Icardi : la gara in diretta su Sky : L’Inter, ancora travolta dal caso Icardi, scende in campo questa sera nell’andata dei sedicesimi di Europa League, competizione in cui si è ritrovata dopo essere scivolata al terzo posto nel suo girone di Champions. In questa fase del torneo non sono ammessi errori, ma soprattutto ci si attende una prestazione di carattere per dimostrare come […] L'articolo L’Inter riparte contro il Rapid Vienna senza Icardi: la gara in ...

Inter - Moratti si schiera dalla parte di Icardi : "Un bravo capitano" : Icardi non è più il capitano dell'Inter e in molti, tra tifosi e addetti ai lavori, hanno apprezzato la scelta della società. Tra di loro, però, c'è una voce fuori dal coro, l'ex Presidente del club ...

Icardi perde la fascia - la crisi con l’Inter parte da Wanda : Analizziamo insieme il caso Icardi, via la fascia di Capitano, lo spogliatoio si divide tra favorevoli e contrariL’ufficialità arriva circa 15 minuti dopo la comunicazione dei dirigenti riuniti ad Appiano, ovvero l’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il cfoo Giovanni Gardini, e dell’allenatore Luciano Spalletti allo stesso Icardi, al termine della rifinitura prima della partenza per Vienna.L’attaccante ha ascoltato, ha esposto le sue ...

Cori Inter-Bologna - Gravina : “l’Intervento della parte buona del tifo è stato decisivo” : “Domenica scorsa, nei minuti finali di Inter-Bologna, ci sono stati dei buu razzisti. Con le condizioni precedenti ci sarebbe stata la squalifica della società, invece l’intervento della parte buona del tifo è stato decisivo: plaudo all’intervento del giudice sportivo perché ha voluto premiare il comportamento dei tifosi sani”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulle nuove norme introdotte. ...

Mercato NBA – Orlando Magic - possibile la partenza di Vucevic : Interesse per Teodosic : Orlando starebbe prendendo in considerazione la possibilità di cedere Nikola Vucevic, in scadenza in estate, entro la trade deadline: in entrata interessa Teodosic Nikola Vucevic è stato fin qui una delle soprese più grandi dell’intera stagione NBA. Il lungo montenegrino ha messo insieme 20.6 punti, 11.9 rimbalzi e 3.8 assist in stagione, risultando l’arma in più degli Orlando Magic che, superata metà stagione, gravitano a sole 3 partite ...

L’Inter riparte dal suo muro : Samir Handanovic : L’ ultimo dei Mohicani si chiama Samir Handanovic, ha 34 anni e para ancora da dio.NelL’Inter che si chiede quale sarà il suo futuro immediato e prova a tirarsi su dopo un inizio 2019 da incubo, una certezza c’è sempre: Handanovic.Che in ricchezza (di punti) e in povertà (di risultati) il suo lavoro lo fa sempre molto bene. Anche domenica sera, nel naufragio casalingo con il Bologna, il portiere sloveno è stato il migliore: ha conservato a ...

Ambrosini : "Milan cresciuto con Gattuso. E se l'Inter non riparte..." : Sorpasso Milan sull'Inter? Se i nerazzurri non cambiano passo può succedere, perché questo è un Diavolo in crescita. Parola di Massimo Ambrosini, uno che di rossonero e Champions se ne intende. Nell'...

Reddito di cittadinanza - l'allarme dell'Anpal : "La maggior parte dei destinatari non ha mezzi né Internet" : Il Reddito di cittadinanza, presentato ieri dal vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, insieme al capo dell'esecutivo giallo-verde, Giuseppe Conte, potrebbe avere un limite. O meglio, un paradosso. Perché secondo quanto riferito dal presidente uscente dell'Anpal (l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), Maurizio Del Conte, "una vasta e maggioritaria quota" di chi potrebbe usufruire della misura pentastellata, "non è dotata degli ...

PAPA : Ad Abu Dhabi per partecipare a un incontro Interreligioso : ... messaggero di pace, dialogo e fratellanza universale, ha fatto questo pomeriggio il suo ingresso in una della più grandi moschee al mondo per incontrare chi, ad Abu Dhabi, è impegnato in prima ...

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza : l’INFN partecipa con numerose iniziative : Anche quest’anno l’INFN partecipa all’International Day of Women and Girls in Science con numerose iniziative. Si celebra l’11 febbraio la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti per promuovere la piena ed equa partecipazione di Donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali. I Laboratori Nazionali di ...

Inter - gennaio è un mese nero media da retrocessione da 7 anni a questa parte : L'Inter soffre maledettamente il mese di gennaio. Da Mazzarri a Mancini passando per Stramaccioni e Spalleti il risultato non cambia: la squadra dopo le feste rallenta e perde troppi punti per strada. ...

Ora O Mai Più - l'Intervista ad Annalisa Minetti : "Partecipo per ricordare di non mollare mai" : Nel cast di Ora O Mai Più , programma condotto da Amadeus, in onda ogni sabato su Rai 1, vediamo anche Annalisa Minetti. TVBlog l'ha intervistata e questo è quello che ci ha raccontato. prosegui la letturaOra O Mai Più, l'intervista ad Annalisa Minetti: "Partecipo per ricordare di non mollare mai" pubblicato su TVBlog.it 04 febbraio 2019 12:42.

Diretta/ Napoli Inter Primavera risultato live 0-0 - streaming video : formazioni ufficiali - si parte! : Diretta Napoli Empoli Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la 17giornata.