Inps | M5s s' impunta su Tridico Non c' è accordo con la Lega | spunta l' ipotesi di un

Inps - accordo M5S-Lega sul dopo Boeri : Nori verso presidenza - Tridico vice : Entro lunedì si dovrebbero conoscere i nuovi vertici che guideranno l'Inps, visto che domani scade il mandato dell'attuale presidente Tito Boeri. in pole position, stando alle ultime indiscrezioni, ...

Mauro Nori all'Inps - Lega frena. M5s : "Notizia da pensionare" : CHI E' Nori - Nori, 57 anni, attualmente è consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' stato direttore generale dell'Inps ed è profondo conoscitore della macchina della previdenza. Il ...

Inps - Nori verso nomina? Ma Lega-M5S : no : 14.46 Circola il nome di Mauro Nori come prossimo commissario dell'Inps. Secondo quanto si apprende, c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime ore dato che domani scade il mandato dell'attuale presidente dell'istituto, Tito Boeri. Una volta nominato il CdA, Nori dovrebbe diventare presidente. Ma il sottosegretario leghista Durigon smentisce le indiscrezioni: "Ancora ...

Inps - ipotesi accordo per Mauro Nori presidente e Pasquale Tridico vice. M5s e Lega non confermano : Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c'è l'accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime ore dato che domani scade il mandato dell'attuale presidente, Tito Boeri. Una volta nominato il cda, reintrodotto dal decretone, Nori dovrebbe diventare presidente mentre Pasquale Tridico dovrebbe essere suo vice.Fonti della Lega, ...

Inps - voci sull'accordo Lega-M5s : al vertice arriva l'anti-Tito Boeri? Indiscrezioni su Mauro Nori : Mauro Nori è stato direttore generale dell'Inps tra il 2010 e il 2015 , attualmente è consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Per la nomina, però, è necessario un decreto ...

Inps - nuovo scontro M5S-Lega Il Carroccio di traverso su Tridico : Inps, si profila all'orizzonte un altro scontro fra M5S e Lega. Mentre si avvicina la scadenza del mandato (il 16 febbraio) per Tito Boeri, pare che le due forze della maggioranza siano molto lontane dal trovare la quadra sul commissario, figura che dovrà traghettare l'istituto nazionale che eroga le pensioni nella nuova governance collegiale (il Cda sarà di nuovo composto da 5 membri) varata con il Decretone e che ...

Cedolino pensione Inps : trattenute e quote - la novità del M5S : Cedolino pensione Inps: trattenute e quote, la novità del M5S Cosa cambia nel Cedolino novità in arrivo sul Cedolino pensione Inps? Non c’è ancora niente di ufficiale, ma da quanto trapela dalla serie di emendamenti al maxi-decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza spuntano argomenti interessanti e destinati a far discutere. Come quelli riguardanti una maggiore trasparenza informativa sul Cedolino della pensione e in ...

