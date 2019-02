Il Paradiso delle Signore | spoiler di lunedì | Lisa sarebbe la sorellastra di Conti

Il Paradiso delle Signore - trama puntate dal 18 al 22 Febbraio 2019 : La Nuova Fiamma di Valentina! : Il Paradiso Delle Signore, trama puntate dal 18 al 22 Febbraio 2019: i dubbi di Vittorio su Lisa portano ad una scoperta importante sulla donna. Un nuovo protagonista inizia a corteggiare Nicoletta. Tina fa una sorpresa ad Antonio ed Elena ma qualcosa va storto. La settimana di San Valentino sarà densa di avvenimenti al “Paradiso Delle Signore” in onda su Rai1. Lisa viene presa di mira da Vittorio che inizia ad indagare su di lei e sul fatto ...

De Santis su Sanremo : «Salzano organizza i tour di una serie di artisti - non la maggioranza. Giuria d’onore decisa da Baglioni - era meglio con soli musicisti». Valutazioni in corso sul Paradiso delle Signore e sul post TG1 : Teresa De Santis Smaltita l’«ubriacatura di ascolti» del Festival di Sanremo – come lei stessa l’ha definita - Teresa De Santis ha fatto il punto della situazione. A due mesi e mezzo dalla sua nomina a direttrice di Rai1, ieri la giornalista è stata ascoltata in Vigilanza, dove ha parlato della kermesse canora appena conclusa (con polemiche annesse) ed ha accennato a due aspetti importanti del palinsesto della rete ammiraglia: ...

Il Paradiso delle Signore : anticipazioni puntate 18 – 22 febbraio 2019 : Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019 La daily soap più amata dal pubblico di Rai 1 questa settimana regalerà ai suoi sostenitori molte sorprendenti novità. Nonostante si vociferi che Il Paradiso delle Signore stia per chiudere i battenti, continua a raccontare amori e vite […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 18 – 22 febbraio 2019 proviene ...

Anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' dal 18 al 22 febbraio : la gelosia di Adelaide : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali de "Il Paradiso delle signore", la nota soap Rai che va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15.30. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono agli episodi che saranno trasmessi dal 18 al 22 febbraio. Le vicende della prossima settimana gireranno tutte intorno ai dubbi di Vittorio su Lisa, alla gelosia di Adelaide nei confronti di Andreina, al triangolo formato da Nicoletta, ...

De Santis su Sanremo : «Salzano organizza i tour di una serie di artisti - non la maggioranza. Giuria d’onore decisa da Baglioni - era meglio con soli musicisti». Valutazioni in corso sul Paradiso delle Signore e sul post TG1 : Teresa De Santis Smaltita l’«ubriacatura di ascolti» del Festival di Sanremo – come lei stessa l’ha definita - Teresa De Santis ha fatto il punto della situazione. A due mesi e mezzo dalla sua nomina a direttrice di Rai1, ieri la giornalista è stata ascoltata in Vigilanza, dove ha parlato della kermesse canora appena conclusa (con polemiche annesse) ed ha accennato a due aspetti importanti del palinsesto della rete ammiraglia: ...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni di venerdì 15 febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 115 de Il PARADISO DELLE SIGNORE in onda venerdì 15 febbraio 2019: Gabriella (Ilaria Rossi) rifiuta di posare per le foto in lingerie e Vittorio (Alessandro Tersigni) chiede a Lisa (Desirée Noferini) di sostituirla. La stessa Lisa farà poi a Conti una rivelazione sconvolgente… Luciano (Giorgio Lupano) cerca di proteggere Clelia (Enrica Pintore) dalle insidie di Oscar (Jgor Barbazza), che intanto si presenta da ...

Il Paradiso delle Signore 15 febbraio 2019 : Gabriella si rifiuta di posare in intimo : La Venere ha troppa vergogna di mostrarsi in lingerie sulla copertina del Paradiso Market e Vittorio pensa di sostituirla con Lisa. La Conterno ha però qualcosa da dirgli prima di continuare la loro collaborazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore di domani : Vittorio chiede a Lisa di posare per il market : Al Paradiso delle signore procedono i preparativi per il lancio del Paradiso market. La Venere che ha vinto il concorso è Gabriella, tuttavia, la ragazza ha vergogna di posare per l'immagine di copertina. Vittorio Conti comprenderà il punto di vista di Gabriella e, per questo motivo, chiederà aiuto a Lisa Conterno. La bellissima rappresentante di biancheria intima accetterà ma farà una sconvolgente rivelazione a Vittorio. L'episodio che andrà in ...

Anticipazioni 'Il Paradiso delle signore' : Vittorio chiede a Lisa di posare per il market : Al Paradiso delle signore procedono i preparativi per il lancio del Paradiso market. La Venere che ha vinto il concorso è Gabriella, tuttavia, la ragazza ha vergogna di posare per l'immagine di copertina. Vittorio Conti comprenderà il punto di vista di Gabriella e, per questo motivo, chiederà aiuto a Lisa Conterno. La bellissima rappresentante di biancheria intima accetterà ma farà una sconvolgente rivelazione a Vittorio. L'episodio che andrà in ...

Il Paradiso delle Signore 14 febbraio 2019 : Clelia ha un cedimento nervoso : La bella Calligaris non riesce più a sopportare la presenza fissa di suo marito al Paradiso. Accusa così un malore e viene soccorsa da Luciano.

Il Paradiso delle signore 3 - anticipazioni : LISA è la sorella di VITTORIO? : Grosse novità in arrivo al Paradiso delle signore! L’amatissima fiction di Rai 1 è pronta per regalarci una settimana piena di colpi di scena e risvolti inaspettati; protagonisti delle nuove anticipazioni sono Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e LISA Conterno (Desirée Noferini), la nuova arrivata al grande magazzino milanese. La Conterno non solo provocherà la gelosia di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) nei confronti del nostro ...

Anticipazioni Paradiso delle signore - 18-22 febbraio : la serie chiude? : Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la soap rischia la chiusura? Il Paradiso delle signore continua ad appassionare il pubblico di Rai1. In onda da quest’anno nel day time della prima rete con un appuntamento quotidiano, la soap opera potrebbe non arrivare alla quarta stagione. In base quanto riportato sul sito DavideMaggio, sembrerebbe infatti che i vertici di Viale Mazzini potrebbero presto interrompere le registrazioni della ...

"Non chiudete il Paradiso delle signore" : Cinquecento persone che ci lavorano, una cittadella costruita apposta, e un risultato di ascolti che dà buone prospettive. Eppure, in Rai, stanno pensando di chiuderla: il contratto non è stato ancora ...

Il Paradiso delle Signore - lavoratori e fan si mobilitano per chiedere alla Rai di rinnovare la serie : Ci risiamo: per Il Paradiso delle Signore, così come nella finzione, non c'è pace. Se la sceneggiatura vuole che l'immaginario grande magazzino milanese degli anni Sessanta sia sempre a rischio chiusura, anche la realtà non scherza. Scongiurato il rischio cancellazione l'anno scorso, con la trasformazione da fiction in prima serata a soap opera pomeridiana, ora il fantasma della cancellazione si ripresenta.E non sembra essere una semplice ...