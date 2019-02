Icardi | ora le scuse all' Inter E Wanda toglie le foto

Icardi - ora Wanda Nara studia la sua mossa : VIENNA - E adesso cosa farà Wanda Nara ? Sono in tanti a chiedersi quale sarà la prossima mossa della moglie-agente dell'attaccante argentino che domenica sera, come succede da inizio stagione, sarà ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 1-3 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Calcio - Inter : Icardi innamorato - gli auguri di San Valentino per Wanda : ROMA - Al cuore non si comanda. Mauro Icardi testimonia l'amore per la moglie e procuratore Wanda Nara con gli auguri di San Valentino via Instagram. La foto li ritrae eleganti e sorridenti, i ...

Mauro Icardi - parla l'ex presidente Massimo Moratti : "Decisione inutile togliergli la fascia di capitano" : Su Mauro Icardi, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti non ha dubbi: "Quella di togliergli la fascia di capitano mi sembra una decisione inutile, che allontana il giocatore dalla società e la società dal giocatore. Per di più arrivata a metà stagione, con obiettivi importanti da raggiungere che

Moratti sta con Icardi : “Levargli la fascia credo sia inutile” : Massimo Moratti intervistato da Sport Mediaset commenta la vicenda Icardi e si schiera dalla parte dell’ex capitano nerazzurro.Sorpreso da quanto è successo? “Sì, sono sorpreso perché la cosa mi sembra abbastanza inutile, però ci saranno delle ragioni e delle strategie interne e io non posso entrare in queste strategie della società”.Da presidente lei non avrebbe fatto una mossa così forte? “Non so i presupposti, ...

L'esuberante ascesa di Wanda Nara - signora Icardi che fa tremare l'Inter : Troppa. Sin dall'aspetto di vamp bionda, procace nelle forme, provocante nell'aspetto, appariscente sempre e comunque, Wanda Nara, che ha sposato un attaccante di calcio dopo l'altro, da Maxi Lopez a Mauro Icardi, è eccessiva. Anche nei particolari, come la borsa di Chanel tempestata di diamanti di Sharowski che sfoggiava al matrimonio col centravanti dell'Inter, il 27 maggio 2014. Non puoi non notarla, Wanda. E, comunque, non puoi evitare di ...

L'esuberante ascesa di Wanda Nara - signora Icardi che fa tremare l'Inter : Ovviamente, guarda il mondo dall'alto in basso dall'attico di 400 metri quadrati con vista su San Siro e dalla ribalta tv 'gossippara' di cui è diventata la star. Anche se ripete a tutti, a ...

Inter - Icardi si allena con i fuori rosa e Moratti lancia bordate al club nerazzurro : Situazione sempre più delicata in casa Inter, in particolar modo a tenere banco è il caso Mauro Icardi, al calciatore è stata tolta la fascia di capitano e ha deciso di non seguire la squadra per la gara di Europa League. L’argentino questa mattina ha raggiunto il centro sportivo e si è allenatore con i calciatori non inserito nella Lista Uefa, gli squalificati e gli infortunati. Massimo Moratti definisce “un ottimo ...

Inter - Moratti si schiera dalla parte di Icardi : "Un bravo capitano" : Icardi non è più il capitano dell'Inter e in molti, tra tifosi e addetti ai lavori, hanno apprezzato la scelta della società. Tra di loro, però, c'è una voce fuori dal coro, l'ex Presidente del club ...

Caso Icardi – Moratti punta il dito contro l’Inter : “non è bello mettere tutto in piazza” : Massimo Moratti interviene sul Caso Icardi: l’ex presidente nerazzurro punta il dito contro l’Inter Massimo Moratti definisce “un ottimo capitano” Mauro Icardi e critica duramente l’Inter per il modo in cui ha gestito il Caso del bomber nerazzurro, al quale è stata tolta la fascia di capitano. “Se rimpiango Bergomi e Zanetti? Ho trovato un ottimo capitano anche Icardi, ha sempre giocato con entusiasmo, ...

Inter - caso Icardi; Moratti : ''Decisione inutile - sbagliato mettere tutto in piazza'' : Non ho niente da dire' dice Moratti a Sport Mediaset. 'Come è stata gestita la situazione? 'È colpa mia, è colpa sua, è colpa tua': è stato reso tutto pubblico, è stato messo tutto in piazza e questo ...

Inter - Moratti difende Icardi : 'Mauro ottimo capitano. Decisione inutile' : Massimo Moratti non condivide la Decisione presa dall'Inter di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi. A rivelarlo a Sportmediaset è proprio l'ex presidente nerazzurro: "Mi sembra una cosa ...