Forzare un bimbo a dare un bacio gli insegna a mentire sui suoi sentimenti

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Quante volte, da mamme, abbiamo chiesto al nostro bambino diunalla nonna, allo zio o ad una nostra amica? Quante volte, col piccolo tra le braccia, ci siamo trovate ad “affrontare” quelle richieste d’affetto? Con ogni probabilità, in buona fede avremo chiesto al nostrodi darlo quel bacetto, di abbracciare la nonna o di fare ua carezza al cuginetto. Niente di più sbagliato: gli esperti parlano di “affetto forzato“, ed evitarlo è importante.Sebbene i più ritengano che costringere il bambino a manifestare il suo affetto lo spinga asui, o a manipolare gli altri, c’è ben altro. Tra le conseguenze dell’affetto forzato, vi è unmento decisamente negativo: obbligando il proprio figlio a dimostrarsi affettuoso quando non vuole, gli si lancia il messaggio che non è lui il padrone del suo corpo, e che ...