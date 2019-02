Epic Ski Tour | Michele Boscacci all’evento in Val di Fiemme

sportfair

(Di venerdì 15 febbraio 2019) “La SportivaSki” il 22 e 23 febbraio in Val diparteciperà alla terza edizione dopo aver vinto nel 2018 Il testimonial ufficiale di una gara ‘a’ non poteva che essere un campione ‘o’ nonché campione del mondo,, atleta e personaggio tutto da scoprire dotato di un importante palmarès, il quale sarà al via de “La SportivaSki” del 22 e 23 febbraio nella trentina Val diNasce il 4 Gennaio 1990 a Sondrio, e già all’età di 5 anni inizia a sciare, inizialmente è il nonno Umberto che lo segue e lo sostiene in questa grande passione che accomuna tre generazioni della famiglia. Il nonno lo porta a vedere le gare di papà Graziano, che in quegli anni scrisse la storia dello sci alpinismo, e nel frattempocresce e inizia a correre le sue prime gare, anche se in tenera età mostra già di avere la ...