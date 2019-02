Enna alla IC Neglia di Enna bassa si è parlato di GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL

Coldiretti RavEnna : Dal kiwi alla noce - nuove ipotesi di aggregazione per la frutticoltura ravEnnate : ...ruotano attorno al concetto di aggregazione di prodotto sono finite al centro del dibattito che ha aperto l'edizione 2019 della rassegna ' Visti da Vicino " Incontri con i protagonisti dell'economia ...

USA - prezzi alla produzione in ribasso a gEnnaio : Frenano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedente. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un calo dello 0,1% nel ...

Giappone - a gEnnaio prezzi alla produzione in calo : Frenano i prezzi alla produzione in Giappone , principale termometro dell'inflazione. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabbrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di gennaio dopo il -0,...

Roma - ragazza 17enne si getta dalla finestra : a gEnnaio aveva denunciato una violenza : A Roma una 17enne di origini autraliane è morta suicida dopo un lancio dal sesto piano di un palazzo in via Pomezia, vicino alla Piazza dei Re di Roma. Al momento della caduta la ragazza si trovava da una amica da cui era recata dopo la scuola, in un appartamento adibito a "Bed & breakfast" per studenti. La 17enne aveva sporto denuncia per aver subito una violenza sessuale il mese scorso ed ora la Procura di Roma sta procedendo per il reato ...

Dalla pEnna alla scena Gli eroi manzoniani reinventati da Testori : Shammah, che ha diretto molte volte opere di Testori, firma uno degli spettacoli di punta del Progetto: I Promessi Sposi alla prova, in scena dal 19 marzo al 7 aprile. «Rileggendo questo lavoro l'ho ...

Carnevale - i ragazzi fanno la festa alla BiEnnale tra spettacoli e laboratori : La Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta, annuncia il decimo Carnevale Internazionale dei ragazzi, che si svolgerà da sabato 23 febbraio a domenica 3 marzo 2019 a Venezia, nella sede della ...

Alla Gagosian di Roma il mare astratto dell'artista americana Helen Frankenthaler - quest'anno anche alla BiEnnale : ' Disegna sull'intera superficie e al suo interno colorane alcune parti e trasformala in una specie di mare ', scrive l'artista. In concomitanza con l'esposizione a Palazzo Grimani durante la Biennale ...

Scuola - salta blocco quinquEnnale docenti : il governo deve ritirare l’emendamento. Resta quello triEnnale inviso alla Lega : Niente blocco di 5 anni nella stessa Scuola, si torna al vecchio vincolo triennale: la norma che avrebbe dovuto allungarlo è stata ritirata. Il governo è stato costretto a fare retromarcia ritirandolo: il decreto semplificazioni era troppo eterogeneo e così fra le decine di emendamenti cancellati per recepire le indicazioni del Quirinale è finito anche quello sui docenti. Il governo aveva provato ad allungare il vincolo di permanenza di maestri ...

Consob - si apre l'ipotesi di Paolo Savona alla presidenza - Salvini : 'Ok sia lui che MinEnna - basta che si faccia presto' : ... Sergio Mattarella, per il nuovo presidente della Consob, ma è anche vero che Proprio Mattarella aveva bloccato la nomina di Savona a ministro dell'Economia. Ma con il trasloco all'autorità di ...

Savona alla Consob - crescono i dubbi. Morra M5S 'L unico candidato è MinEnna' : Si fa sempre più controverso il caso della Consob, l'autorità che vigila sui mercati in attesa da quattro mesi della nomina di un presidente. rep Approfondimento Conte gioca la carta Savona per la ...

Una scuola di Enna alla Giornata nazionale vittime guerre : ANVCG, una scuola di Enna alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gEnnaio : l’Empoli acquista Farias - Romulo alla Lazio : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Abbiamo ancora speranze con l’Asus ZenFone 3 Zoom : via alla patch 64 per chiudere gEnnaio : C'è ancora speranza per una famiglia di smartphone ancora oggi molto popolare in Italia, considerando le ultime notizie emerse a proposito del cosiddetto Asus ZenFone 3 Zoom. Ad oltre quattro mesi dal nostro ultimo bollettino, con cui vi parlammo dell'aggiornamento di fine estate per lo smartphone, arriva un po' a sorpresa una nuova patch anche in Italia oggi 31 gennaio. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta dell'upgrade 64, i cui ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 gEnnaio 2019 : Umberto invita Andreina alla festa per Riccardo : Il Guarnieri organizza una festa per l'entrata del figlio nel mondo degli affari e a sorpresa invita anche la Mandelli.