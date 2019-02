È giapponese (della Molten) il pallone che non piace ad Ancelotti

ilnapolista

(Di venerdì 15 febbraio 2019) «È un disastro, è leggero» Ieri sera abbiamo visto Carloin una veste inconsueta. Quella di polemista. Dopo che il suo Napoli ha battuto 3-1 lo Zurigo, l’allenatore si è lamentato sia del terreno di gioco sia – soprattutto – del: «È un disastro, è leggero, disegna traiettorie diverse». Parole che hanno ridestato dall’esatorpore i devoti di Maurizio Sarri. “Visto che anchesi lamenta dei palloni?” e via così.Cominciamo col dire che ildi cui si lamentaè utilizzato per il primo anno in Europa League. Prima c’erano i palloni Adidas. Da quest’anno e pre tre anni, invece, il fornitore ufficiale è laCorporation,, di Hiroshima, nota e famosa in tutto il mondo soprattutto per la produzione di palloni da basket. Con i pallonisi sono giocate ininterrottamente le Olimpiadi di ...