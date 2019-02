Ma Wanda non arretra | rinnovo difficile | l' alternativa è l' addio

Wanda "sfascia" Icardi e l'Inter. Lo spogliatoio non li regge più : Un comunicato secco, poche parole per aprire un mondo. Perché se è vero che Handanovic nuovo capitano sia una notizia, è ancor più vero che la notizia grossa è che Mauro Icardi non lo sia più. Finita?...

Sconcerti a CM : 'Messaggio a Icardi e Wanda - l'Inter non è cosa vostra! Zaniolo giocatore universale. Su Sarri...' : E' normale che Icardi - uno dei primi 3-4 centravanti al mondo - cerchi anno dopo anno di migliorare il suo status economico, questo è accettabile. Non è accettabile che questo metta in ginocchio una ...

Inter - Icardi non è più capitano/ Non convocato per Vienna 'Wanda punta dell'iceberg' : Icardi non è più il capitano: fascia a Samir Handanovic. Il numero 9 non convocato per la sfida di Europa League: 'Wanda Nara solo la punta dell'iceberg'

Perchè Icardi non è più il capitano dell’Inter? Personalità e… Wanda : ecco tutti i motivi alla base della decisione : Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter: scarsa leadership in spogliatoio e nessuna presa di posizione sulle dichiarazioni della moglie Wanda, il club nerazzurro decide per il cambio di rotta Con un tweet breve e diretto, apparso senza anticipazioni nè proclami verso l’ora di pranzo, l’Inter ha comunicato ai propri tifosi di aver sollevato Mauro Icardi dal ruolo di capitano. Il giocatore non è stato nemmeno ...

Inter - Wanda e la fascia della discordia non più sul braccio di Icardi : Quello che è successo oggi alle 12 e 30 circa ha del clamoroso, in casa Inter si cambia, il padrone della fascia di capitano non sarà più il bomber Mauro Icardi. Il comunicato con cui su Twitter si annuncia il nuovo corso è breve sintetico e non lascia spazio ad Interpretazioni, con effetto immediato il nuovo capitano della squadra nerazzurra da oggi sarà Samir Handanovic. Il portierone nerazzurro erediterà così la fascia, che è stata per tre ...

Icardi non più capitano : tutte le frasi di Wanda Nara che hanno fatto arrabbiare l'Inter : ... che da sempre vorrebbe blindare il proprio attaccante, fu quella rilasciata sempre al Corriere dello Sport . "In questo periodo si sono avvicinate un paio di squadre importanti che hanno mostrato di ...

Inter - Ivana Icardi attacca ancora Wanda : 'Non più Capitano? Se solo avesse una persona seria alle spalle...' : È il caso di Ivana Icardi , sorella di Maurito, che ormai da diverso tempo non perde occasione per attaccare pubblicamente e sui social Wanda Nara: 'Cronaca di una morte annunciata. Povero mio ...

Wanda Nara difende Icardi ed attacca l’Inter : “servito poco e non tutelato” : Wanda Nara è tornata a parlare del momento no di Mauro Icardi in nerazzurro, punzecchiando l’Inter ed analizzando il rapporto con Spalletti Wanda Nara, come ogni domenica sera, è intervenuta sulla situazione dell’Inter parlando a Tiki Taka e mandando qualche messaggio diretto ai vertici nerazzurri ed anche a Spalletti ed ai compagni di Icardi, rei d’averlo servito poco nell’ultimo periodo. “Icardi i suoi gol ...

Ivana Icardi - che attacco a Wanda Nara : 'Ma quale famiglia unita - lei non ha idea. Sa solo postare foto' : Ivana Icardi durissima contro Wanda Nara 'Quando la pianterà cercare di dimostrare al mondo che mio fratello ha un rapporto con la mia famiglia?', si chiede poi la sorella di Mauro Icardi. Ivana ...

Wanda : «Icardi è un capitano che non molla» : Wanda Nara difende Mauro Icardi, Paolo Bonolis attacca Wanda.La moglie del capitano dell’Inter si è fatta sentire dopo il messaggio polemico di Mauro, che ai tifosi aveva detto «se non ami l’Inter quando perde, non amarla quando vince». Wanda, sempre sui social, ha scritto: «Ci sono capitani che posano con orgoglio quando vincono, ci sono capitani che si buttano giù dalla barca prima che affondi. Ci sono pochi capitani che restano nei momenti ...

Wanda Nara in difesa di Icardi : “Tu non abbandoni la barca” : Icardi-Wanda Nara ormai è telenovela. Dopo la pesante sconfitta dell'Inter in casa contro il Bologna Mauro Icardi rispose così ai fischi di San Siro: "Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. I fischi li avevo già sentiti in questo stadio, li ho presi ovunque in carriera e non mi fanno effetto". Ed oggi in sua difesa è arrivato il tweet della moglie e procuratrice Wanda Nara. "Ci sono capitani - ha scritto Wanda - che posano con ...

Inter - Wanda Nara difende Icardi : “Il capitano non abbandona la nave” : Inter Wanda Nara – Mauro Icardi-Wanda Nara ormai è telenovela. Dopo la pesante sconfitta dell’Inter in casa contro il Bologna Mauro Icardi ha risposto in maniera piccata attraverso il proprio profilo Instagram ai fischi di San Siro: “Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. I fischi li avevo già sentiti in questo […] L'articolo Inter, Wanda Nara difende Icardi: “Il capitano non abbandona la nave” ...

Wanda Nara difende Icardi su Twitter : 'Un capitano che combatte finché non torna a galla' : Dopo le tante critiche ricevute in seguito alla sconfitta contro il Bologna a San Siro, scende in campo Wanda Nara , che sui social difende Mauro Icardi . La compagna e agente del numero 9 nerazzurro ...

Inter - Wanda Nara mette in chiaro : “Icardi non abbandona la nave” : Non è un buon momento con l’attaccante Mauro Icardi, l’argentino deve fare i conti con qualche critica di troppo, inoltre il rendimento delle ultime partite è stato al di sotto delle aspettative con la questione del rinnovo che sembra averlo condizionato. Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter difende Icardi su Twitter: “Ci sono capitani che quando arrivano le vittorie si fanno vedere con ...