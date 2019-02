Il software che ci suggerisce la formula matematica dell'amore : Discontinuità, picchi, fragilità. Ma anche un salto in avanti. Un po' come il Big Bang. O un buco nero, dal quale non si riemerge. E' la singolarità: un salto in un processo altrimenti continuo, in fisica un punto con un valore infinito. Più o meno l'amore. E' un po' questa l'idea che c'è dietro Süss, un'applicazione sviluppata per San Valentino da Imaginary, organizzazione senza scopo di lucro basata a Berlino che progetta programmi e ...

Non abbandonato Huawei P9 sul fronte software : nuove patch anche nel 2019 : Ci saranno ancora degli aggiornamenti per i non pochi utenti che sono ancora legati a Huawei P9. Lo smartphone Android, lanciato sul mercato nel 2016, risulta essere ancora molto popolare qui da noi, nonostante i rilasci software di un certo peso siano fermi al palo da diversi mesi a questa parte. Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, vi avevo preannunciato la distribuzione di un nuovo pacchetto software, con ovvia corsia preferenziale riservata ...

Shuntaro Furukawa : "Switch è la console domestica che ha visto le vendite di software più veloci finora nella storia di Nintendo" : La pubblicazione giapponese Kogyo Shimbun ha recentemente condiviso un'intervista molto breve con il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa. Nell'intervista, come riporta Mynintendonews, Furukawa ha confermato che Switch è la "console domestica che ha visto le vendite di software più veloci finora nella storia di Nintendo". Furukawa ha usato Smash Ultimate come esempio. Il gioco, infatti, ha superato nella sua prima settimana quota 5.000.000 ...

PS4 domina le classifiche software del 2018 nel Regno Unito : Il 2018 è stato un anno molto fruttuoso per l'intera industria videoludica in Inghilterra, che ha generato introiti superiori a quelli di musica e film combinati. Come riporta Gamingbolt, le classifiche del 2018 stilate da GfK e UKIE ci dicono che PS4 ha dominato le vendite software nel Regno Unito, pensate che il 48% di tutti i titoli venduti in versione fisica sono per l'ammiraglia Sony. Nintendo Switch non ha ottenuto grandi numeri ma ...