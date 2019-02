lastampa

: RT @LaStampa: Da Doha l’allarme della Pliskova: “La Fed Cup può distruggerti” - IzzoEdo : RT @LaStampa: Da Doha l’allarme della Pliskova: “La Fed Cup può distruggerti” - LaStampa : Da Doha l’allarme della Pliskova: “La Fed Cup può distruggerti” -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Per Simona Halep, che con la vittoria di ieri aè tornata virtualmente numero 2 del mondo, 'la Fed Cup è la priorità di quest'anno'. Prima di volare verso il Golfo era stata in Repubblica Ceca per affrontare Karolyna, strappando una vittoria che ha significato la ...