Annunciata la data di uscita occidentale di Catherine | Full Body

SPACE JUNKIES VR : Data di uscita Annunciata : Ubisoft annuncia che SPACE JUNKIES, uno sparatutto su jetpack sviluppato esclusivamente per la realtà virtuale, sarà disponibile a partire dal 26 marzo per PlayStation VR, dispositivi per la realtà virtuale Windows Mixed Reality, Oculus Rift + Touch e HTC Vive. SPACE JUNKIES VR disponibile dal 26 Marzo 2019 Il titolo è già disponibile per il pre-ordine da Steam e Oculus Store a partire da oggi, e ...

Annunciata la data del prossimo Nintendo Direct : Del prossimo Nintendo Direct se ne era già parlato qualche giorno fa, ma Nintendo non aveva comunicato in via ufficiale quando sarebbe andata in onda la trasmissione.Ora, attraverso un comunicato stampa, apprendiamo che "alle ore 23:00 di mercoledì 13 febbraio andrà in onda un nuovo Nintendo Direct, con 35 minuti di informazioni sui prossimi titoli per Nintendo Switch, inclusi nuovi dettagli su Fire Emblem: Three Houses"."Sarà possibile seguire ...

WORLD WAR Z : Data di uscita Annunciata : Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha annunciato che WORLD War Z, l’attesissimo gioco ispirato all’acclamato film d’azione di Paramount Pictures, sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC tramite l’Epic Games store. WORLD WAR Z arriva il 16 Aprile Per festeggiare l’annuncio della Data d’uscita, è ora possibile effettuare il pre-order di WORLD War ...

Annunciata la nuova data di lancio di Total War : Three Kingdoms : Il titolo strategico di Creative Assembly, Total War: Three Kingdoms, segna un significativo passo avanti nella saga di Total War, consegnando un nuovo livello di profondità ai giocatori fan del franchise. Oggi, lo studio ha annunciato che quei giocatori dovranno aspettare ancora un po', dato che il titolo sarà ora disponibile il 23 maggio 2019."Siamo nella fortunata posizione di poter fare la cosa giusta per i nostri giochi, e in questo caso, ...

Doctor Sleep - Annunciata la data di uscita del seguito di Shining : Pronti ad avere di nuovo a che fare con la luccicanza? In queste ore Warner Bros ha confermato che Doctor Sleep, il film tratto dal romanzo di Stephen King che fa da seguito a Shining, uscirà il prossimo autunno. Per la precisione la pellicola diretta da Mike Flanagan, già regista dell’adattamento kinghiano Gerald’s Game e della recente e acclamata serie Hill House, debutterà nelle sale americane l’8 novembre 2019. Il film, ...

Il cantante k-pop Eric Nam sarà in concerto in Italia : Annunciata una data a Milano : Appuntamento l'8 giugno The post Il cantante k-pop Eric Nam sarà in concerto in Italia: annunciata una data a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Annunciata la data di uscita della Dark Souls Trilogy Collector's Edition per PS4 e Xbox One : Dal 31 maggio 2019, i fan di Dark Souls, potranno fare loro la Dark Souls Trilogy Collector's Edition, che include i tre celebri titoli legati alla saga di Dark Souls e i relativi DLC, per PlayStation 4 e Xbox One.Disponibile per il pre-order solamente sullo store online di Bandai Namco Entertainment Europe, questa Collector's Edition con una tiratura limitata di 2.000 pezzi conterrà:A causa delle tempistiche per la pittura a mano di ogni statua ...

Annunciata una nuova data di Giorgia a Milano per il tour di Pop Heart : biglietti in prevendita : La nuova data di Giorgia a Milano va ad arricchire il lungo calendario del tour che l'artista romana ha concepito per il supporto al disco di cover che ha rilasciato nel mese di novembre e dal quale ha già estratto Le tasche piene di sassi e Una storia importante. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita dalle 11 del 17 gennaio. La consegna è garantita tramite corriere espresso o con ritiro sul ...

The Walking Dead : The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" è finalmente disponibile. Annunciata la data di lancio dell'episodio 4 : Il terzo episodio di The Walking Dead: The Final Season, intitolato Broken Toys, è ora disponibile in versione digitale per PC, Nintendo Switch, PS4, e Xbox One. Dopo anni vissuti ad affrontare minacce, sia vive che morte, una scuola abbandonata potrebbe Finalmente diventare la nuova casa di Clementine in The Walking Dead: The Final Season. Difenderla rappresenterà un enorme sacrificio. Clem deve costruirsi una vita e diventare un leader ...

Il Trono di Spade - Annunciata la data dell euro ottava e ultima stagione : Dopo settimane di speculazioni e rumor poco attendibili, nelle ultime ore dall'America, è trapelata la data precisa in cui verrà trasmessa la stagione finale de Il Trono di Spade . In un video che è ...

Annunciata la data zero del tour di Vasco Rossi con le prenotazioni per il soundcheck : info e dettagli : La data zero del tour di Vasco Rossi è finalmente ufficiale. Esattamente come un anno fa, il rocker di Zocca scalderà l'ugola allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 27 maggio. I dettagli per i biglietti in prevendita saranno resi noti nella giornata del 14 gennaio, insieme a quelli per partecipare alla prova del suono che sarà riservata a tutti gli inscritti al fan club. Il concerto a Lignano Sabbiadoro va quindi ad anticipare i ...

NBA – Buone notizie per gli Warriors : Annunciata la data ufficiale del rientro di DeMarcus Cousins : annunciata ufficialmente la data per il rientro di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans esordirà con i Golden State Warriors il prossimo 18 gennaio I Golden State Warriors sono attualmente secondi nella Western Conference, con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte che evidenzia come la squadra della Baia, almeno all’apparenza, abbia mostrato qualche punto debole rispetto agli anni passati. A breve però, ai vari Kevin Durant, Steph ...

Annunciata la data di uscita di Alien : Blackout : Negli ultimi due giorni sono emerse parecchie notizie su Alien: Blackout. Innanzitutto, abbiamo appreso che si tratterà di un survival horror per dispositivi mobile e poi abbiamo avuto l'occasione di vedere il titolo in azione in un trailer.Tuttavia, fino a questo momento, non era stata comunicata la data di lancio. Ebbene, grazie alla segnalazione di VG247, ora sappiamo che Alien: Blackout arriverà il prossimo 24 gennaio.Ma non solo, abbiamo ...