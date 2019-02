100 milioni per centrali Ritom | Robbia | GR | e Mottec | VS

Tumori : sbloccati 100 milioni per svecchiare le radioterapie al Sud : Alle Regioni del Sud saranno assegnati 100 milioni per l’ammodernamento delle radioterapie oncologiche, e in particolare, per l’acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale. Lo annuncia il ministero della Salute. Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna hanno presentato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2018, i programmi di riqualificazione tecnologica e le ...

Guardiola vuola Dybala. Pronti 100 milioni per l’argentino : Dybala nel mirino del City di Guardiola. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, nell’edizione di stamani, il tecnico ex Barca ha dato mandato al club di sondare il terreno per un possibile approdo dell’argentino a Manchester. Guardiola chiede Dybala, sarà lui il nuovo Messi? Un affare da non meno di 100 milioni di […] More

La Juventus ha approvato l’emissione di un bond tra i 100 e i 200 milioni di euro : Il Consiglio di amministrazione della Juventus ha deliberato la possibilità di emettere un bond tra i 100 e i 200 milioni di euro entro il 30 giugno. Nella nota della società si legge che il bond sarà riservato a investitori qualificati e

Superenalotto - oltre 100 milioni di jackpot : cosa farebbero gli italiani se vincessero. Le risposte che non ti aspetti : L'estrazione metterà in palio 104,3 milioni di euro , ad oggi il 2° jackpot più alto d'Europa e il 4° jackpot più alto al mondo. Superenalotto è un momento di divertimento, sogno e speranza. Una ...

Pesante maltempo negli USA : 100 milioni di persone sotto allerta meteo - neve a New York : Oltre 100 milioni di persone sono sotto allerta meteo negli Stati Uniti. La tempesta ha colpito prima le Hawaii, poi la neve è arrivata a Seattle, e il maltempo ha attraversato il paese sino al nord-est, con neve e ghiaccio a New York, Boston e Philadelphia. In base a quanto si legge sul sito FlightAware sono già stati cancellati oltre 600 voli da e per gli scali newYorkesi Jfk e La Guardia, e in tutto il paese gli aerei rimasti a terra sono ...

Juventus - tesoretto di mercato : il Cda delibera prestito obbligazionario da 100-200 milioni : In attesa dei prossimi appuntamenti della Juventus, il Cda bianconero ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno, “un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo compreso tra 100 milioni e 200 milioni di euro, con collocamento riservato a investitori qualificati. La decisione ha lo scopo di dotare la societa’ di risorse finanziarie per la propria ...

Cile - maltempo e inondazioni : necessari 100 milioni di dollari per la ricostruzione delle infrastrutture : Il governo Cileno stima in circa 100 milioni di dollari i danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta in tutto il nord del paese, principalmente nelle regioni di Arica, Parinacota, Tarapacà e Antofagasta. Lo ha affermato il presidente Sebastian Pinera nel corso di una visita alle zone colpite da alluvioni e inondazioni, al termine di una riunione con il Comando operativo di emergenza (Coe). Il capo di Stato ha ...

Georgia rinuncia a prestito della Banca Europea per gli Investimenti da 100 milioni ' - : E' dovuto al fatto che le banche commerciali del Paese caucasico non sono riuscite ad assumersi gli impegni derivanti dal rischio valutario. La Georgia è stata costretta a rinunciare ad un prestito di ...

Ferrero sta vendendo la Sampdoria per 100 milioni. Vialli intermediario e presidente : C’è posto per un solo produttore cinematografico in serie A. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, infatti, l’attuale patron blucerchiato Ferrero starebbe trattando la cessione del 100% delle quote del club per circa 100 milioni di euro. Mercoledì a Londra previsto un incontro in cui saranno presenti i vicepresidente Fiorentino (già protagonista nell’acquisizione della Roma da parte di Pallotta) e Romei e i ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - “Fornero resta per 20 milioni di lavoratori” : Pensioni ultima ora: Quota 100, “Fornero resta per 20 milioni di lavoratori” Per chi resta la Riforma Fornero nel 2019 Pensioni ultima ora: sarà quello previdenziale uno dei temi al centro della manifestazione promossa dai sindacati a Roma il prossimo 9 febbraio 2019 dai dal titolo “Futuro al lavoro”. A conferma dell’attenzione altissima alla materia Pensionistica arrivano le parole del segretario confederale della Cgil Roberto ...

Lo Stato è senza soldi e Condotte resta senza 100 milioni di euro : Cento milioni da trovare. Per salvare Condotte, il terzo general contractor di Italia finito in amministrazione straordinaria, servirebbe l'aiuto dello Stato. Peccato che il fondo di garanzia gestito ...