Bond | la Juventus vince anche sui mercati Ma il bilancio sarà in perdita

Juventus - Agnelli : 'Grande soddisfazione per i Bond' : Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, esprime 'Grande soddisfazione' nell'annunciare il collocamento del bond da 175 milioni. 'Siamo la prima società calcistica al mondo ad emettere un bond di questo tipo', senior, non garantito, emesso direttamente da una società di calcio, ha detto in conference call con i giornalisti. La Juve ha così dimostrato di essere '...

Agnelli : “La Juventus pioniera anche sul Bond” : “Grande soddisfazione per l’operazione effettuata”. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli commenta così, nel corso di una conference call, l’emissione del bond da 175 milioni di euro da parte della società bianconera. “Si tratta di un prestio corporate, quindi emesso direttamente dalla società e non da un veicolo. Con orgoglio, posso dire che siamo la […] L'articolo Agnelli: “La Juventus pioniera ...

Juventus Bond da 175 milioni di euro per gestire il debito : Juventus Bond – La Juventus ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare di 175 milioni di euro con scadenza 19 febbraio 2024, riservato a investitori qualificati. Vediamo nel dettaglio lo Juventus Bond. Juventus Bond, il valore di mercato Le obbligazioni verranno emesse al prezzo di 99,436% e avranno cedola […] L'articolo Juventus Bond da 175 milioni di euro per gestire il debito ...

Bond Juventus - UFFICIALE : arrivano 175 milioni di euro : tutti i dettagli : Bond Juventus UFFICIALE- La Juventus, sul suo sito internet, ha annunciato il piano Bond che prevederà un budget da 175 milioni di euro. Leggi anche: Koulibaly Juventus, ecco perchè si può davvero! Bond Juventus, il comunicato UFFICIALE del club” “A valere di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, Juventus Football Club S.p.A. annuncia il collocamento […] More

Juventus colloca con successo il primo Bond convertibile : La Juventus manda in rete anche il suo primo bond . L'emissione, la prima nella sua storia, era stata annunciata ieri sera, 12 febbraio, per un importo massimo di 150 milioni di euro. Il collocamento ,...

Juventus colloca con successo suo primo Bond - ordini per 250 mln : Milano, 13 feb., askanews, - Si è chiuso con successo il collocamento per il primo bond della Juventus con ordini per oltre 250 milioni di euro. Si tratta, secondo quanto si apprende da fonti ...

Juventus - si punta ad aumentare i ricavi e il mercato emettendo un Bond da 150 milioni : L'obiettivo della Juventus è quello di crescere non solo in campo ma anche in termini di bilancio. Ieri, il club bianconero ha comunicato che emetterà un bond rivolgendosi ad investitori qualificati come fondi di investimento. Il valore del bond dovrebbe essere di circa 150 milioni. Questa operazione serve per ottimizzare il debito e per le esigenze di cassa del club. Uno degli altri obiettivi della Juve è quello di aumentare ancora di più i ...

Juventus - Bond a 5 anni necessari per ripagare Cristiano Ronaldo : La Juventus guida la classifica del campionato di Serie A e dopo il successo contro il Sassuolo ha allungato nuovamente sul Napoli, adesso la gara contro il Frosinone prima del fondamentale match contro l’Atletico Madrid per la Champions League. Fino al momento ottima stagione per Cristiano Ronaldo e nelle ultime ore è arrivata una mossa del club bianconero proprio in relazione all’acquisto del calciatore portoghese. La vendita ...

Juventus - chiuso il primo Bond a 175 milioni : MILANO - Più richieste del previsto per il debutto della Juventus sul mercato dei bond . Il club bianconero ha chiuso il collocamento della prima obbligazione della sua storia raccogliendo una domanda ...

La Juventus emetterà un Bond da circa 150 milioni : ecco perché lo fa : La Borsa ha fiducia nella Juventus, la Juventus ne approfitta. ecco, estremamente sintetizzata, la spiegazione del perché la società bianconera stia per emettere un bond per un valore che dovrebbe ...

La Juventus ha approvato l’emissione di un Bond tra i 100 e i 200 milioni di euro : Il Consiglio di amministrazione della Juventus ha deliberato la possibilità di emettere un bond tra i 100 e i 200 milioni di euro entro il 30 giugno. Nella nota della società si legge che il bond sarà riservato a investitori qualificati e

Arrivano i "Ronaldo Bond". Esordio per la Juventus sul mercato obbligazionario : La Juventus debutta sul mercato obbligazionario con un'emissione da 150 milioni di euro a cinque anni che servirà a ottimizzare la struttura e la durata del debito del club bianconero. Il collocamento è stato affidato a Ubi Banca e Morgan Stanley, che hanno iniziato a sondare il mercato, avviando la raccolta degli ordini.Il primo bond della storia bianconera arriva a distanza di sette mesi dall'ingaggio del cinque volte Pallone ...

Juventus - via libera a Bond da 200 milioni : MILANO - Servono soldi freschi per finanziare gli acquisti. E la società non ci pensa due volte. Il consiglio di amministrazione della Juventus ha deliberato la possibilità di emettere in una o più ...