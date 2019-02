Il Primo Re

romadailynews

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Il film “IlRe”che narra la storia del fondatore della città di Roma, una città destinata a cambiare il corso della storia, si apre con i due gemelli già adulti che fanno i pastori e pascolano le loro greggi in una serenità bucolica, quando all’improvviso, il destino, sconvolge le loro esistenze con una gigantesca esondazione del Tevere che li trascina via. Al loro risveglio sono presi come prigionieri dagli uomini di Alba Longa e portati in un campo di prigionia dove sono costretti a combattere durante un rituale sacro presieduto da una vestale, più simile ad una strega, che custodisce il fuoco sacro.I due fratelli riescono a far scoppiare una rivolta e scappare via dall’accampamento portando con loro anche la vestale prigioniera assieme al Fuoco Sacro. Da questo momento Romolo, ferito durante il combattimento, peggiora le sue condizioni di salute e si eclissa, dando spazio ...