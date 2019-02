Elezioni Abruzzo | affluenza in calo alle 19 I dati città per città

Elezioni Regionali Abruzzo : exit poll e risultati - dove seguirli : Le Elezioni Regionali in Abruzzo sono un test di grande rilevanza anche per il quadro politico nazionale nel suo complesso. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà verso le 3 del mattino, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell'Abruzzo.Continua a leggere

Elezioni : Abruzzo al voto per le regionali - ore 12 affluenza 13 - 4% : Si voterà fino alle ore 23 in Abruzzo, dove da questa mattina sono aperte le urne per il rinnovo del consiglio regionale e per l'Elezioni del nuovo presidente della regione. Su 1.211.204 aventi ...

Regionali Abruzzo : affluenza 13 - 42% alle 12 - in calo rispetto a precedenti Elezioni : ...in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, da Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Alle 12 l’affluenza per le Elezioni regionali in Abruzzo era del 13 - 42 per cento : Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali in Abruzzo era del 13,42 per cento, più bassa di quella delle precedenti elezioni, quando era stata del 15,92 per cento. I seggi rimarranno aperti fino Alle 23. I dati sull’affluenza arrivano da

Elezioni Abruzzo : a mezzogiorno affluenza al 12 - 93% : L'affluenza alle une per le Elezioni regionali in Abruzzo si attesta, alle ore 12, al 12,93 per cento. E' in calo rispetto alle Elezioni precedenti, pari, alla stessa ora, al 15,90 per cento. Il dato attuale si riferisce a 162 comuni su trecento cinque.

Elezioni Abruzzo - tweet di Salvini per chiedere di votare Lega : “Violato il silenzio elettorale” : Questa mattina, mentre in Abruzzo dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni regionali, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha invitato, tramite i social, i cittadini a recarsi alle urne per votare Lega. Numerose le repliche ai suoi tweet: "Hai mai sentito parlare di silenzio elettorale?".Continua a leggere

Elezioni Regionali in Abruzzo - un test importante : Poi c'è la coalizione di centrosinistra che punta tutto sull'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini , ex parlamentare e sottosegretario all'Economia, avvocato sessantenne di Roccamontepiano ,...

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 - si vota oggi fino alle 23 : Urne aperte alle 7 e fino alle 23 in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Quattro i candidati: a contendersi la poltrona di governatore Sara Marcozzi, Marco Marsilio, Giovanni Legnini e Stefano Flajani.Continua a leggere

LIVE Elezioni regionali Abruzzo 2019 : affluenza - proiezioni e risultati - Sky TG24 - : Oltre un milione gli aventi diritto al voto. A contendersi la carica di governatore Legnini , centrosinistra, , Marsilio , centrodestra, , Marcozzi , M5s, e Flajani , CasaPound,

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : risultati e affluenza in diretta : Elezioni regionali Abruzzo 2019: risultati e affluenza in diretta PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER Oggi, 10 febbraio 2019, gli elettori abruzzesi sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il Governatore. Si tratta di un voto anticipato; infatti, si è determinato in seguito alle dimissioni dell’ex Presidente della Regione Luciano ...

Elezioni : seggi aperti in Abruzzo : ... in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Elezioni regionali Abruzzo - altro che "test locale" : sono tre i grandi motivi d'interesse : Primo test elettorale di rilievo dall'insediamento del governo M5s-Lega. I nomi di punta dei due partiti si sono spesi...

RISULTATI Elezioni ABRUZZO/ Lega e FI battono il Pd - flop M5S : RISULTATI ELEZIONI ABRUZZO: ringrazia Berlusconi per l'Aquila e applaude Salvini. Legnini nasconde il Pd dietro 7 liste. Crollo M5s?

Abruzzo - Elezioni regionali del 10 febbraio : si vota dalle 7 - 00 alle 23 - 00 : Teleborsa, - Abruzzo alle urne per le elezioni regionali, primo vero test in vista delle europee di maggio, probabilmente assieme a una consistente serie di amministrative, dopo le politiche del 4 ...