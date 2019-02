sempre super-Moioli | Michela seconda a Feldberg | 23° podio della carriera in Coppa del

Uefa : Ceferin boccia la Superlega - 'noioso vedere sempre PSG - Juve' : Aleksander Ceferin dovrebbe essere riconfermato oggi 7 febbraio alla guida dell'Uefa. Anche perché è l'unico ad essersi presentato come candidato Presidente. Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano francese "Le Monde", Ceferin ha tirato un bilancio della sua attività alla guida dell'Uefa. Ma, soprattutto, ha affrontato il tema della creazione di una nuova Superlega europea che dovrebbe viaggiare in parallelo con la più blasonata ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Dominik Paris - fuoriclasse incoronato. Innerhofer c’è sempre : Oggi si è disputato il SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Dominik Paris ha vinto davanti a Clarey e Kriechmayr. Di seguito le Pagelle e i voti degli azzurri e degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. Dominik Paris: 10. Ora è davvero diventato grandissimo, un fuoriclasse indiscutibile, un fenomeno nato che si è consacrato definitivamente. Dopo aver vinto tre discese a Kitzbuehel, dopo aver piazzato la doppietta a Bormio, ...

Festival di Sanremo 2019: i Big in gara

Super Bowl 2019, Gisele Bündchen e figli festeggiano la vittoria di Tom Brady

Super Bowl : i migliori spot di sempre - Skytg24 - : Anche nella finale di quest'anno della Nfl, tra i Los Angeles Rams i New England Patriots, le pubblicità faranno parte del grande show cercando di catturare l'attenzione degli spettatori. Ecco alcune ...

Diretta del Super Bowl 2019 coi Maroon 5 in chiaro su Rai2 il 3 febbraio - come seguire lo show più boicottato di sempre : Anche in Italia sarà possibile seguire la Diretta del Super Bowl 2019 coi Maroon 5, quello che passerà alla storia come il più boicottato e contestato di sempre. L'HalfTime coi Maroon 5 supportati da Travis Scott e Big Boi, in scena ad Atlanta durante la finale del campionato di Football della NFL potrà essere seguito sia su Dazn per gli abbonati alla piattaforma sia, in chiaro per tutti, su Rai2, che trasmetterà in Diretta nella notte tra ...

Coppa Davis 2019 - Andreas Seppi : “Mi sento sempre a mio agio su questa superficie - mi diverte” : L’Italia ha battuto per 3-1 l’India nel turno preliminare di Coppa Davis 2019, qualificandosi così per le Finali in programma a Madrid nel mese di novembre. Mattatore delle due giorni indiana è stato Andreas Seppi, che ha vinto entrambi i singolari, portando due punti fondamentali alla causa italiana. Al sito federale l’altoatesino ha dichiarato: “Era un match importante e abbiamo centrato una bella vittoria di squadra. ...

Super Mario Odyssey è ora il gioco di Mario in 3D più venduto di sempre : Nintendo ha pubblicato i suoi ultimi numeri per quanto riguarda le vendite hardware e software di Switch. Mentre la console continua a prosperare, uno dei franchise più vecchi di Nintendo ha infranto un nuovo record, riporta Dualshockers.Come riportato in precedenza, Super Mario Odyssey, il più recente platform 3D con protagonista il baffuto idraulico, ha venduto in totale 13,67 milioni di copie. Attualmente il gioco è il secondo titolo più ...