Putin | lo zar del petrolio

(Di sabato 9 febbraio 2019) Gioca a tutto campo. E il suo campo è il mondo. Riempiendo sistematicamente i vuoti lasciati dal dietrofrontismo dell'America di Trump. Fa campagna acquisti in Medio Oriente, in Africa, in Sud America (vedi il ribadito sostegno in Venezuela a Maduro), in Europa (Italia gialloverde in primis). Non si fa scrupoli nel sostenere rais, autocrati, presidenti-generali, principi ereditari che hanno abbondantemente dimostrato di non tener in alcun conto il rispetto dei diritti umani o d degli standard minimi di democrazia: Assad, Erdoga, al-Sisi, Mohammed bin Salman, solo per fare alcuni significativi esempi- E' il garante della "pax russa" in Siria, e in prospettiva di una "Jalta mediorientale" destinata a ridefinire gli equilibri di potenza in una delle regioni più nevralgiche del mondo. Il Garante globale risiede al Cremlino. Il suo nome è Vladimir Vladimirovič ...