Nilufar e Giordano si sono detti addio | «Eravamo troppo diversi»

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati/ Uomini e Donne - l'annuncio : "Abbiamo fatto molti errori" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati. Uomini e Donne, l'annuncio su Instagram: "Abbiamo fatto molti errori..."

Gossip U&D : Nilufar e Giordano non stanno più insieme - l'annuncio su Instagram : È finita tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: sono stati gli stessi protagonisti di Uomini e Donne ad usare i social network per comunicare ai fan questa triste notizia. Nelle "Instagram Stories" dell'ex tronista e del suo corteggiatore preferito, dunque, alcune ore fa sono apparsi dei messaggi che hanno confermato quello che molti pensavano da tempo: tra loro le cose non hanno funzionato, perciò si sono detti addio a poco più di sei mesi ...

Uomini e Donne - Giordano e Nilufar si sono lasciati : le parole del ragazzo : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano si sono ufficialmente lasciati Da qualche tempo avevamo notato la netta distanza tra Nilufar Addati e il suo Giordano. Nessun post, nessuna foto, nessun messaggio tra i due che lasciasse ben sperare i fan. Qualche settimana fa, però, entrambi hanno chiaramente espresso quel che stava accadendo, ovvero un momento […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano e Nilufar si sono lasciati: le parole del ragazzo ...

Uomini E Donne : dopo essere stati insieme in montagna - Giordano scrive un post che pone fine al rapporto con Nilufar. Leggi il post : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano si sono ufficialmente lasciati Da qualche tempo avevamo notato la netta distanza tra Nilufar Addati e il suo Giordano. Nessun post, nessuna foto, nessun messaggio tra i due... L'articolo Uomini E Donne: dopo essere stati insieme in montagna, Giordano scrive un post che pone fine al rapporto con Nilufar. Leggi il post proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne : finisce la storia d'amore tra Nilufar e Giordano : finisce la favola d'amore tra Nilufar e Giordano, coppia formata nel programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Lei durante la permanenza sul trono nascose una verità troppo scomoda ovvero quella di frequentare un altro ragazzo mentre Giordano la corteggiava all interno del programma. Lui, dopo che venne allo scoperto la cosa, decise di rimanere accanto alla donna di cui si era innamorato ma, a quanto pare, il rapporto ha iniziato a ...

Nilufar e Giordano si sono lasciati - l'annuncio sui social : 'Ho letto molte cattiverie' : E' finita definitivamente la storia d'amore tra Nilufar e Giordano, una delle coppie che abbiamo visto nascere all'interno dello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. I due già da qualche tempo stavano attraversando un periodo non facile, così come aveva raccontato la stessa Nilufar ai fan, ma in seguito li avevamo rivisti di nuovo insieme sui social e le varie foto avevano ...

Trono Classico - Nilufar e Giordano si sono lasciati : l’annuncio : Nilufar e Giordano di Uomini e Donne: è finita. La confessione di lui Da oltre un mese la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha fatto molto preoccupare i tanti fan del Trono Classico di Uomini e Donne. Cos’è successo? Hanno litigato in quest’ultimo periodo, rivelando sui social di star affrontando una brutta crisi. Crisi che purtroppo è degenerata. Difatti Giordano, poco fa in un lungo post scritto su instagram, ...

Uomini e donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi crisi superata : romantica vacanza sulle nevi : crisi brillantemente superata per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi . I due, che si sono conosciuti sotto i riflettori di ' Uomini e donne ', solo qualche giorno fa come riportato da parlavano di un ...

Uomini e Donne - è di nuovo amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati : La coppia formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è stata una fra le più apprezzate durante il 'trono classico' di Uomini e Donne . Eppure tra i due ci sarebbe stato un momento di crisi che ha ...

Nilufar e Giordano insieme per il lancio del Serale di Uomini e Donne : foto e novità : Crisi superata per Nilufar e Giordano di Uomini e Donne: Raffaella Mennoia svela tutto Giordano e Nilufar stanno ancora insieme. Ormai non ci sono più dubbi. Sono riusciti a resistere anche all’ultima crisi, della quale hanno parlato poco e infatti c’è chi pensa che non ci sia mai stata. Crisi reale o crisi inesistente, per […] L'articolo Nilufar e Giordano insieme per il lancio del Serale di Uomini e Donne: foto e novità ...

Nilufar e Giordano di nuovo insieme : il primo incontro dopo la crisi : Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si rivedono: il primo incontro dopo l’annuncio della crisi sui social Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono rivisti. dopo giorni di silenzi e l’annuncio della crisi passeggera, la coppia nata a Uomini e Donne oggi si è riunita. Nilufar, pochi minuti fa, ha pubblicato su Instagram […] L'articolo Nilufar e Giordano di nuovo insieme: il primo incontro dopo la crisi proviene ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme a Cortina : Crisi rientrata tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della coppia nata a Uomini e Donne in queste ore, e più precisamente da quando sono venuti fuori degli indizi che confermano che i due attualmente sono insieme. Sui profili Instagram della napoletana e del fidanzato, infatti, sono state caricate delle "Stories" dalla medesima località: Cortina d'Ampezzo. Nilufar e Giordano di nuovo insieme ...

News Uomini e Donne - Nilufar Addati provata : c’entra Giordano? : Nilufar di Uomini e Donne preoccupata per Giordano Mazzocchi? Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, da un paio di settimane, stanno davvero facendo molto preoccupare i loro tantissimi fan. Cosa è successo alla coppietta nata negli studi di Uomini e Donne? I due fidanzati hanno rivelato di star attraversando una forte crisi. Potrebbero lasciarsi? Non è dato saperlo, ma l’ultimo post scritto da Nilufar Addati su instagram ha ancora di più ...

Nilufar e Giordano - crisi sempre più forte : il messaggio di lei preoccupa i fan : La crisi di Nilufar e Giordano non è finita: cosa sta succedendo alla coppia di Uomini e Donne? Giordano e Nilufar sono in crisi. Ormai è certo. Non compaiono più in foto e video come un tempo e non si scambiano nemmeno i “cuoricini” su Instagram. Perché forse i loro cuori sono andati in frantumi! […] L'articolo Nilufar e Giordano, crisi sempre più forte: il messaggio di lei preoccupa i fan proviene da Gossip e Tv.