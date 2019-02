ilfattoquotidiano

: Mi piace generalizzare e dico: per me tutte le banche hanno bilanci falsi - Cascavel47 : Mi piace generalizzare e dico: per me tutte le banche hanno bilanci falsi - TutteLeNotizie : Mi piace generalizzare e dico: per me tutte le banche hanno bilanci falsi - paolaxmi : @Maxpar68 A me no! e comunque non mi piace mai generalizzare come non mi piace che si applaude a mosse politiche gr… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) L’arte del minimizzare è spesso l’unica arma chetra le mani i perdenti. Ricorda tanto, al tifoso patologico, la strategia di comunicazione del compianto Emiliano Mondonico, allenatore del Napoli retrocesso in serie B nel 2001 dopo oltre 37 anni, che ad ogni sconfitta della squadra amava ripetere “non è questa la partita che dovevamo vincere”. Nel frattempo noi tifosi ci chiedevamo quale partita avremmo dovuto vincere visto che le perdevamoE’ lo stesso atteggiamento chei banchieri e le penne di sistema che difendono un mondo che presenta ormai più buchi di una fetta di formaggio svizzero. Miprovocarli, ad ogni dibattito pubblico e televisivo, con l’arte diametralmente opposta e cioè con la generalizzazione. Anche perché non è molto lontana dalla realtà. Ci, è rassicurante, un pretesto per risparmiarci altre fatiche per combattere il ...