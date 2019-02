Lindsey Vonn | 8 cose da sapere sulla regina delle nevi che dice addio allo sci

Sci : anche Stenmark per ultima gara Lindsey Vonn : Ci sarà' anche il leggendario Ingemar Stenmark, lo sciatore più vincente di tutti i tempi con 86 successi in coppa del mondo, domenica prossima per la discesa donne che sarà l'ultima gara in carriera di Lindsey Vonn. Lo ha fatto sapere, felicissima, la stessa campionessa americana raccontando di aver a lungo insistito ...

Lindsey Vonn si cala i pantaloni : roba clamorosa in diretta - il primo piano del suo Lato B : 'Chissà di che colore saranno domani'. Lindsey Vonn scherza su Instagram e porta a termine l'operazione-verità: dopo la caduta dolorosa nel SuperG ai Mondiali di sci in Svezia, la campionessa ...

Mondiali sci 2019 – Lindsey Vonn e Laurenne Ross ‘ammaccate’ dopo le cadute nel SuperG : i lividi sui social [FOTO] : Lindsey Vonn ‘ammaccata’ sui social insieme alla collega Laurenne Ross: le due sciatrici mostrano i lividi dopo le cadute nel SuperG dei Mondiali di Are 2019 La gara d’apertura dei Mondiali di Are 2019 ha visto protagoniste anche Lindsey Vonn e Laurenne Ross. Le sciatrici statunitensi hanno rimediato nel SuperG due terribili cadute, che hanno lasciato i segni sui loro corpi. Le sportive hanno mostrato sui social i lividi ...

Mondiali sci 2019 – Lindsey Vonn ironica nonostante la caduta nel SuperG di Are : il post social della statunitense : Le parole di Lindsey Vonn dopo la terribile caduta di oggi nel SuperG femminile dei Mondiali di sci di Are 2019 “Se le avversità ti rendono più forte, io a questo punto penso di essere Hulk…“. Lo scrive su twitter la sciatrice statunitense Lindsey Vonn dopo la caduta subita oggi in super-g nella gara di apertura dei Mondiali di Are. Nelle scorse settimane la Vonn aveva annunciato il ritiro alla fine della rassegna ...

Lindsey Vonn - tremenda caduta ai Mondiali di sci : Per la cronaca, la gara è stata vinta da Mikaela Shiffrin davanti alla nostra Sofia Goggia e alla svizzera Corinne Suter.

Sci alpino - Ritiro Lindsey Vonn - l'elogio del presidente Fis : 'lascerà un grande vuoto' : Un grande campione aiuta sempre, non solo la nazionale ma lo stesso sport dello sci '. AFP/LaPresse Difficile, quindi, accettare l'idea del Ritiro della Vonn: ' Dovremo aspettare per capire se ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le favorite della discesa femminile. Austriache fortissime - poi Ilka Stuhec e Sofia Goggia. Incognita Lindsey Vonn : I Mondiali di sci alpino ad Are sono ormai alle porte ed è tempo di tracciare un bilancio su chi lotterà per salire sul gradino più alto del podio. Oggi è il giorno di analizzare la gara della discesa libera femminile, che si terrà domenica 10 Febbraio e completerà il programma iridato della velocità. C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare ...

Ritiro Lindsey Vonn - il mondo dello sci alpino le si stringe intorno : quanto affetto per l’americana [GALLERY] : Dalle sciatrici azzurre fino a Sophia Floersch, tanti sportivi vicini a Lindsey Vonn dopo l’annuncio del suo Ritiro I Mondiali di Aare saranno l’ultima competizione a cui prenderà parte Lindsey Vonn, la sciatrice americana ha deciso infatti di ritirarsi per via dei numerosi infortuni subiti negli ultimi anni. Un dolore lancinante per la statunitense, non solo fisico ma anche morale, considerando quanto duro sia dire addio ad un ...