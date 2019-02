La Lega punta al colpaccio. M5S... I 'sentiment' sul voto in Abruzzo : Elezioni regionali Abruzzo. Seggi aperti fino alle 23 per un turno elettorale di grande rilevanza nazionale. Su Affaritaliani.it gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti. Alle ore 23 di domenica 10 febbraio le 'estimation' di Affari sul voto regionale Segui su affaritaliani.it

Sanremo 2019 - il punto più basso di Bisio con la Hunzicker : spunta la canzoncina sulla "Lega" : L'ennesima gag imbarazzante a Sanremo ha visto come protagonisti Claudio Bisio e, al telefono, Michelle Hunzicker. La conduttrice dello scorso anno era attesa tra gli ospiti della seconda puntata, ma all'Ariston arriva solo la sua voce al telefono. Racconta di essere malata, costretta a casa in pigi

Renault Clio 2019 : la quinta serie punta sull'eLeganza degli interni : A parlare bastano le cifre, e più nello specifico le 15 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Il segreto rimane sempre quello di saper rispondere alle esigenze del momento, è ed proprio per ...

Cellulari a scuola - la proposta di Lega e Forza Italia che punta al divieto totale a elementari e medie : L'idea è quella di un divieto dell'uso dei telefoni Cellulari "e di altri dispositivi elettronico-digitali" in tutte le ore di attività scolastica. Fatta eccezione per "casi particolari specifici". Il suggerimento, come riportato dal Corriere della sera, arriva da due norme, contenute nelle proposte di legge, che vorrebbero reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie.Le due proposte di Lega, con Giorgia ...

Ora battaglia è sulla Tav. Lega punta a svolta su fisco : L'ennesima mediazione del premier Conte ha evitato il cortocircuito nella maggioranza sulle trivelle. Il premier nella notte, di ritorno da Davos, ha incontrato Di Maio e Fraccaro, con Salvini colLegato al telefono. Il partito di via Bellerio ottiene l'ammorbidimento degli aumenti dei canoni alle aziende, il Movimento lo stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi. "Sono salvi i posti di lavoro ed e' garantita la continuita' di ...

Coppa di Lega inglese - si punta sulla rimonta del Chelsea : Si gioca la semifinale di ritorno nella Coppa di lega inglese tra Chelsea e Tottenham, la squadra di Maurizio Sarri chiamata alla rimonta dopo il risultato di 1-0 dell’andata a favore degli Spurs, fiducia in casa Blues anche dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain, il Pipita però non sarà della partita. Gli analisti Stanleybet.it sono sicuri, il Chelsea è nettamente favorito per il match; sul pronostico, riporta Agipronews, pesa il ...

Armani Privé punta su rosso e bluette. A Parigi sfila l'eLeganza déco : ... approcciare un mondo come quello dell'arte déco che non ho visto e vissuto e reinterpretarlo con la sensibilità di oggi". Uno spettacolo imperiale questo Armani Privé, di ricchezza di idee e di ...

Allieva pilota denuncia nonnismo - spunta un nuovo video : ora è Giulia che frusta un colLega : spunta un altro video che vede protagonista Giulia Jasmine Schiff, l’ex Allieva dell’Aeronautica che ha denunciato di aver subito atti vessatori mentre frequentava l’Accademia. Questa volta è lei che nel filmato colpisce un allievo. L’avvocato della giovane: “Simulava per non essere esclusa dal gruppo”.Continua a leggere

La Lega la spunta sul M5s - il referendum avrà il quorum al 25% : Roma, 9 gen., askanews, - Arriva il quorum voluto dalla Lega nel referendum propositivo: affinché la proposta di legge sottoposta alla consultazione venga approvata dovrà votare sì il 25% degli aventi ...

Lega punta i piedi sul decreto per reddito - così non votiamo : La Lega punta i piedi sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. 'Non ci sono soldi per i disabili, così non lo votiamo', si dicono deluse fonti del Carroccio. 'I fondi? Li ...

Hockey pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali appuntamento chiave - EuroLega a maggio : Sarà un 2019 pieno di appuntamenti per l’Hockey su pista, che avrà come evento cardine in Mondiali di Barcellona, nell’ambito dei Roller Games, in programma dal 30 giugno al 14 luglio proprio nella città catalana che metterà di fronte le migliori formazioni del pianeta a caccia del titolo iridato, attualmente in mano della Spagna, detentrice anche della Coppa Latina. Passando ai club, c’è molta curiosità attorno alla Serie A1 ...

Tari in bolletta : spunta un emendamento della Lega alla manovra : ... "A me piacerebbe, ma non so se ci riusciremo, c'è qualche ritrosia", ha detto Massimo Garavaglia, sottosegreTario all'Economia, al termine dei lavori in commissione Bilancio al Senato. Le ...

Manovra - emendamento Lega punta a cancellare ecotassa : scontro con M5S - : La mossa del Carroccio punta a cancellare non solo l'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche gli incentivi per le ecologiche. Garavaglia: "No a qualsiasi nuova tassa". Dell'Orco: "Bonus per auto ...

Lega e M5s a ferri corti - Matteo Salvini punta alle elezioni europee : Tav, mondo imprenditoriale, rifiuti, manovra. E ora anche il Medio Oriente. Il governo in tensione su molti temi ora rischia l'implosione. Nei palazzi della politica la sensazione è che il Big bang stia ...