Google Chrome 73 beta testa la modalità scura | aggiunge nuove funzioni di

Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità : Il team di Chrome OS ha dato il via al rilascio della versione 72, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : TimberX è un lettore multimediale open source particolarmente versatile che supporta vari fattori di forma per adattarsi a varie tipologie di dispositivi e piattaforme, tra cui smartphone e tablet, dispositivi Wear OS by Google, Android Auto, dispositivi con Google Assistant, Chromecast e altri dispositivi di trasmissione. L'articolo TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS, Android Auto, Chromecast e Google Assistant proviene da ...

Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android : Il canale Canary di Chrome si è arricchito di una nuova pagina di gestione delle app, attivata da un apposito flag. Scopriamo come funziona L'articolo Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android proviene da TuttoAndroid.

Google ha fatto un’estensione per Chrome che controlla se le nostre password sono ancora sicure : password Checkup verifica che gli account non siano stati violati e suggerisce di cambiare password se nota qualcosa di strano

Google Chrome avrà la modalità di navigazione notturna : modalità notturna di Google Chrome (fonte: Reddit) Google Chrome avrà finalmente la modalità notturna che permetterà agli utenti di non perdere preziose diottrie navigando al buio con uno sfondo bianco luminosissimo. La “dark mode” o modalità notturna, è una funzionalità presente in alcuni browser o applicazioni che permette di virare a nero, o grigio molto scuro, lo sfondo bianco, che altrimenti illuminerebbe troppo. Tra le discussioni di ...

Google Chrome avviserà gli utenti quando digiteranno domini con URL “sosia” : Google sta aggiungendo una funzione a Google Chrome che consente di filtrare i siti con URL troppo simili ai siti web più popolari e considerati a rischio per la sicurezza. Se abilitata, la funzione terrà d'occhio gli URL digitati dall'utente che risultano simili a un altro sito web popolare. Ad esempio, digitando "paypai.com" verrà mostrato un banner che suggerisce all'utente che potrebbe essere intenzionato ad andare su paypal.com. L'articolo ...

Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito : La versione stabile di Google Chrome 71 atterra sul Play Store, portando novità legate alle notifiche della modalità Incognito e altri piccoli aggiustamenti. L'articolo Google Chrome 72 stabile sbarca sul Play Store con novità legate alla modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome presto supporterà Windows Mixed Reality : La tecnologia degli headset compatibili con Windows Mixed Reality presto sbarcherà anche su Google Chrome. Chromium Dopo l’adesione di Microsoft Edge ai browser alimentati da Chromium, che ha spiazzato molti utenti Microsoft, arriva un nuovo comunicato che sorprende nuovamente gli utenti. I browser alimentati da Chromium presto supporteranno i dispositivi Windows Mixed Reality. Se da un lato quest’annuncio comporta il supporto di Windows Mixed ...

La ricerca vocale di Google ora è disponibile su Google Chrome per Android : La ricerca vocale di Google è stata da poco introdotta su Google Chrome per Android. È già possibile utilizzarla dal sito americano di Google. L'articolo La ricerca vocale di Google ora è disponibile su Google Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome testa una barra degli indirizzi più “svelta” e funzionale : Google ha individuato una soluzione per migliorare l'esperienza d'uso di Chrome che per il momento è in test nelle versioni Chrome Dev e Canary L'articolo Google Chrome testa una barra degli indirizzi più “svelta” e funzionale proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome riceverà la protezione dai download drive-by : Storicamente, l'unico modo per evitare i download drive-by era bloccare radicalmente tutti i contenuti JavaScript su tutti i siti web per impedirne l'esecuzione. Google Chrome implementerà una funzione che farà esattamente questo, ma in un modo più intelligente. L'articolo Google Chrome riceverà la protezione dai download drive-by proviene da TuttoAndroid.

Chromecast Ultra non può effettuare lo streaming delle foto in 4K da Google Foto : Trasmettendo le Foto dall'app Google Foto a Chromecast Ultra, il dispositivo si limita alla risoluzione di 1080p, anche quando il dispositivo è collegato a una TV 4K e il contenuto che si desidera trasmettere da Google Foto ha una risoluzione maggiore. Un portavoce di Google, contattato dal team di XDA, ha confermato che effettivamente al momento le Foto in 4K non verranno trasmesse con Chromecast Ultra, senza specificarne i motivi. L'articolo ...

Google Chrome ha in programma di bloccare Adblock et similia : Google Chrome molto presto potrebbe mettere la parola fine a molte estensioni per “questioni di sicurezza” e tra queste le famose estensioni, disponibili anche per altri browser, per il blocco degli annunci.L’azienda di Mountain View è interessata particolarmente a queste ultime estensioni che riducono di molto gli introiti pubblicitari. Se da un lato è comprensibile che i proprietari di siti Web ricevano un compenso per il ...