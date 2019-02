Dal 10 al 12 febbraio torna BIT

9 febbraio -Lettura pubblica "Farsi luogo" con il regista Marco Martinelli - Teatro Dalla di Manfredonia - Foggia - : 'Dopo trent'anni di Teatro – afferma Martinelli – "Farsi luogo" significa non poter separare il creare spettacoli dal creare mondo, comunità, legami. …Così il Teatro, non più un passatempo serale un ...

Un posto al sole - anticipazioni trame Dall’11 al 15 febbraio : Alex e il peggior san Valentino : La storia non si ferma mai: questo potrebbe essere il motto della più che storica soap opera in salsa partenopea Un posto al sole, ambientata a Napoli, che fa compagnia agli spettatori italiani ormai da più di vent’anni ed è la più longeva soap della storia d’Italia. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 11 ...

Un posto al sole - anticipazioni Dall’11 al 15 febbraio : Franco è in pericolo : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Simona è sempre più agguerrita per vedere la figlia Vera in carcere e, anche se Valerio cerca in tutti i modi di negarglielo, ecco che arriva in suo soccorso un vecchio amico. Ebbene si, proprio Alberto Palladini si fa avanti […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 febbraio: Franco è in pericolo proviene da Gossip e Tv.

Upas - spoiler Dal 18 al 22 febbraio : torna il commissario Landolfi - nuovi guai per Michele : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole“ che da più di vent'anni appassioni milioni di fedelissimi telespettatori in tutta Italia. Nel corso delle prossime puntate, in onda a partire dal 18 febbraio, torneranno a far discutere nuove vicende che vedranno il ritorno in scena del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino), recentemente apparsa per le questioni legate all'omicidio di ...

Beautiful - la proposta di matrimonio di Liam : anticipazioni trame Dal 10 al 16 febbraio : Come ogni settimana dell’anno o quasi, anche a febbraio si rinnova l’appuntamento con le vicende narrate in Beautiful, la soap per antonomasia di gran parte del mondo (senz’altro una delle più note e rilevanti della storia). Gli episodi vanno in onda su Canale 5 tutti i giorni – dalla domenica al sabato, sempre alle 13.40 tranne che nel caso di domenica, quando inizia alle 14.00 in punto. Dove eravamo rimasti: Liam tra ...

Oroscopo settimanale Dall'11 al 17 febbraio : ok la Festa degli innamorati a Toro e Gemelli : L'Oroscopo settimanale dal 11 al 17 febbraio 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito alla seconda settimana dell'attuale mese? Ebbene, le effemeridi, in relazione alla sestina sotto analisi in questo contesto sottolineano il momento straordinario riservato ai nativi del Cancro (voto ...

Oroscopo settimanale Dall'11 al 17 febbraio - San Valentino di passione per i Cancro : È pronto l'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio 2019. Entriamo nella fase centrale del mese e le cose inizieranno a farsi intense specialmente dal punto di vista amoroso. Nella sfera lavorativa, qualcuno si potrebbe sentire stanco, altri invece si sentiranno carichi di iniziative. Alcune coppie potrebbero riscoprire i loro sentimenti, mentre i single avranno modo di fare dei nuovi incontri. Scopriamo cosa aspettarci da questa settimana ...

Il Segreto - Julieta minaccia Fernando : anticipazioni trame Dal 10 al 16 febbraio : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina immaginaria che fa da sfondo alle trame losche, alle cospirazioni e ai complotti che puntualmente vengono raccontati ne Il Segreto, la soap opera spagnola delle reti Mediaset. I nuovi episodi vengono trasmessi da domenica 10 febbraio a venerdì 15, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.30 trannche la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Oroscopo Dall'11 al 17 febbraio : settimana negativa per Scorpione - meglio i Pesci : L'Oroscopo dall'11 al 17 febbraio prevede una settimana alquanto negativa per i segni del Toro, dello Scorpione, del Sagittario e del Cancro. Sarà necessario armarsi di pazienza e attendere giorni migliori per ritrovare la serenità. Andrà decisamente meglio, invece, per Pesci, Acquario, Vergine e Ariete. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sono in arrivo giornate all'insegna dell'energia e della voglia di fare. Nella prima metà della ...

Il Segreto - Julieta minaccia Fernando con una pistola : anticipazioni trame Dal 10 al 16 febbraio : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina immaginaria che fa da sfondo alle trame losche, alle cospirazioni e ai complotti che puntualmente vengono raccontati ne Il Segreto, la soap opera spagnola delle reti Mediaset. I nuovi episodi vengono trasmessi da domenica 10 febbraio a venerdì 15, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.30 trannche la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Berlinale 2019 - Dal 7 al 17 febbraio : il programma : Prende il via il 7 febbraio la 69esima edizione della Berlinale, con un programma decisamente interessante. Tra i film più attesi c'è il nostro La paranza dei bambini, attesissimo adattamento del romanzo di Roberto Saviano, ma anche i nuovi lavori di François Ozon, Agnès Varda, Zhang Yimou e André Techiné, senza contare i passaggi dietro la macchina da presa di attori come Jonah Hill, Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck. Ecco ...

Anticipazioni Il Segreto Dal 10 al 15 febbraio : Julieta vuole uccidere Prudencio : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Julieta scopre la verità, Elsa decide di restare a Puente Viejo Le Anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana rivelano che Fernando rivela a Julieta di poter trovare le prove su colui che ha ucciso Saul. Attraverso la pista suggerita dal Mesia, la Uriarte riesce a trovare la pistola che […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 15 febbraio: Julieta vuole uccidere Prudencio ...

Il Paradiso Delle Signore - Puntate Dal 11 al 15 Febbraio 2019 : L’Arrivo di Lisa! : Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore, trama Puntate da lunedì 11 a Venerdì 15 Febbraio 2019. Le reazioni di Silvia per il cattivo andamento universitario di Federico. Riccardo vuole riconoscere il figlio che Nicoletta porta in grembo. Clelia ancora pressata da Oscar. Nuovi equilibri anche in questa settimana dovranno essere trovati nelle loro storie dai protagonisti de “Il Paradiso Delle Signore” in onda su Rai1. Federico finalmente riesce a ...

Una Vita anticipazioni Dal 10 al 15 febbraio : partenze e segreti : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Diego lascia Acacias e poi torna da Blanca, lo strano atteggiamento di Olga Nel corso della prossime puntate di Una Vita, dopo aver detto addio a Blanca, Diego lascia Acacias e va in Brasile per cercare una pietra preziosa. Nonostante Ursula non sia d’accordo, intanto, la ragazza chiede alla sorella […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 febbraio: partenze e segreti proviene da ...