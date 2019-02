Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Francesco Chiofalo e Taylor Mega - confessioni a Verissimo : Taylor Mega e Francesco Chiofalo sono i protagonisti della prossima puntata di Verissimo, fra confessioni e commozione. Reduce dall’Isola dei Famosi, Taylor Mega è tornata a parlare del suo passato difficile segnato dalla dipendenza dalle droghe. “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza – ha confessato la star di Instagram a Silvia Toffanin -. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Reese e Taylor Chiudono l'affare! : Beth è ufficialmente Phoebe, Reese può pagare gli strozzini e Zoe è salva, scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni Americane della soap sulla vicenda.

Taylor Mega e i ritocChini - ecco com'era la bella eliminata dall'isola dei Famosi : Taylor Mega, bellezza dell è l'eleiminata della terza puntata. L'influencer dal fisico statuario, che il gosspi ha indicato anche come fiamma di Flavio Briatore, sembra aver ceduto a non pochi ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega : 'Sono stata tossicodipendente - soffro di attacChi di panico' : Dopo le polemiche della prima puntata dell'Isola dei Famosi, si racconta e svela dettagli fin qui inediti del suo passato. Nel corso di un confessionale - andato in onda nella striscia pomeridiana su ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega spiazza : 'Soffro di attacChi di panico ma voglio continuare' : E' una Taylor Mega inedita quella che il pubblico di Canale 5 ha visto nel daytime dell'Isola dei Famosi andato in onda il 31 gennaio: l'influencer, infatti, si è raccontata senza filtri, arrivando a confessare anche alcuni suoi segreti mai detti prima. La ragazza ha fatto sapere di aver avuto problemi di tossicodipendenza e di soffrire di attacchi di panico, ma che l'esperienza in Honduras la sta aiutando a combattere questi suoi "fantasmi". Le ...

Chi sarà il primo eliminato de L’Isola dei Famosi 2019? Taylor Mega in bilico dopo il dubbio “contratto” : anticipazioni 31 gennaio : Chi sarà il primo eliminato de L'Isola dei Famosi 2019? Il pubblico di Canale 5 lo scoprirà questa sera quando, a partire dalle 21.30 circa, prenderà il via la seconda puntata della nuova edizione. Il primo tema sarà sicuramente l'arrivo delle polene in Honduras e, quindi, il lancio dall'elicottero, o almeno si spera, di Francesca Cipriani e il possibile arrivo dal mare del suo "compare" il Mago Otelma. I momenti trash sono assicurati così come ...