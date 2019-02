Chalencon dice che farà un'alleanza con il M5s e che userà Rousseau : "Dico bravo al signor Di Maio. La sua visita ha permesso di far muovere le istituzioni in Francia. Finora non eravamo riusciti a scuotere Macron, e finalmente con una sola azione la Republique ha tremato". In una intervista al Corriere della Sera, il gilet giallo Christophe Chalencon parla dell'incontro di Montargis e paragona il vicepremier al generale Lafayette: "Come Lafayette andò a portare aiuto ai cittadini americani che volevano ...