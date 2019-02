Ubisoft corregge i crash della beta di The Division 2 tramite una patch dedicata

eurogamer

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Dopo aver terminato il periodo di manutenzione qualche ora fa, laprivata di The2 si aggiorna con una nuova. Gli utenti dovranno infatti scaricare un nuovo aggiornamento che va a risolvere i fastidiosi errori DELTA-3, gli sviluppatori confermano che accettando un invito fuori dal gioco non si andrà in contro a, una volta avviato (PC e PS4).Come riporta Gamingbolt, laha un peso di 189 MB ed andrà a risolvere (oltre aidel gioco) alcuni bug legati all'audio dei PNG, purtroppo non è ancora chiaro se ilche si verificava dopo molte ore di gioco sia stato effettivamente risolto. Laprivata di The2 sarà disponibile fino al 10 febbraio. Di seguito vi riportiamo ilnote completo:The2 sarà disponibile dal 22 marzo su PC, Xbox One e PS4.Read more…