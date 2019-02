Mustafa Sabbagh al Wrong Weather Gallery di Porto

ilfogliettone

"L'unico modo per aprire una porta è trovarla chiusa." Mustafà Sabbagh

(Di sabato 9 febbraio 2019) caption id="attachment_233683" align="alignright" width="297"/captiondida oggi e fino al 28 febbraio prossimo, accoglierà il ritorno diall’interno del proprio spazio espositivo, con la presentazione dell’installazione multimediale site-specific MKUltra. L’artista di fama internazionale, che ha fatto della sperimentazione una delle sue cifre più potenti, si appropria della sigla di uno dei progetti più sperimentali - e meno etici - della storia dell’umanità, per sovvertirne concettualmente l’esito attraverso un’arma altrettanto detonante: il gesto artistico. In mostra dala cristallizzazione di un brainwashing, innescata in un esorcismo muto e serrato tra fotografia e scultura, sclerotizza età e identità incenerendo lineamenti, chiudendo occhi, obnubilando volti. Tutto per un solo scopo: quello di non ...