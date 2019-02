Mondiali | domani la discesa libera maschile | Paris punta l' oro

Mondiali sci 2019 - domani combinata femminile. Orari tv - startlist italiane : Dopo la giornata di 'riposo' di oggi, in programma solo le prove di discesa, domani si riprende ad assegnare medaglie ai Mondiali di sci alpino 2019 di Are . Il calendario prevede la combinata ...

Mondiali - Vonn e Ross - che lividi! "Di che colore saranno domani?" : Visualizza questo post su Instagram The aftermath of our crashes from yesterday. Can?t wait to see what color they turn tomorrow! #youshouldseetheotherguy Un post condiviso da L I N D S E Y ? V O N N ,...

Mondiali Sci 2019 – Domani la combinata femminile : tre azzurre in gara ad Are : Mondiali, venerdì 8 febbraio c’è la combinata: in pista Bassino, Brignone e Delago, Nadia Fanchini farà solo la discesa come allenamento in vista di domenica Sono tre le azzurre che venerdì 8 febbraio parteciperanno alla combinata ai Mondiali di Are. Le atlete scelte per la terza gara della manifestazione, dopo il superG femminile e quello maschile, sono Marta Bassino, Federica Brignone e Nicol Delago: nella start list in realtà ci ...

Sci Alpino – Mondiali di Are - è già tempo di medaglie : domani si parte con il superG femminile : Martedì si fa subito sul serio: alle 12.30 il superG assegna le prime medaglie Mondiali. Al via Goggia, Marsaglia, Fanchini e Brignone È già tempo di medaglie ad Are. Martedì 5 febbraio, alle ore 12.30 (diretta tv su Rai 2, Raisport ed Eurosport 1), il primo titolo mondiale che verrà assegnato sarà quello del superG femminile. In pista quattro azzurre: Sofia Goggia partirà con il numero 3, Francesca Marsaglia con l’8, Nadia Fanchini ...

Snowboard - Mondiali 2019 : domani si assegnano i titoli nel Big Air - l’Italia punta su Alberto Maffei : domani andranno in scena le gare del Big Air ai Mondiali di Snowboard a Canyons (USA). l’Italia sarà presente con quattro atleti al maschile e l’obiettivo sarà quello di avere un nostro portacolori in finale. La punta azzurra sarà Alberto Maffei, che dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, vorrà essere protagonista in questa rassegna iridata. Il 23enne trentino in questa stagione ha ottenuto un decimo posto a Modena e proverà a ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : domani la gara a squadre mista - Michela Moioli ed Emanuel Perathoner sognano un’altra medaglia : domani si svolgerà la gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Dopo le emozionanti prove individuali di ieri e il giorno di riposo odierno, si tornerà sulla neve per l’ultima gara del cross di questa rassegna iridata. Una competizione molto attesa, visto che di fatto si tratta di un debutto, non essendoci precedenti con questo format in gare FIS. Al momento non sono ancora state ufficializzate le coppie in gara, ma ...

Short track - domani in partenza i Mondiali juniores di Montreal. Otto azzurri in partenza per il Canada : Cominceranno domani, a Montreal, i Mondiali juniores di Short track, ai quali l’Italia guarda con grande interesse. Nicola Rodigari, che della nazionale azzurra giovanile è allenatore da poco meno di un anno, porterà Otto atleti nel Québec. Questi i nomi dei facenti parti della spedizione canadese: nel settore maschile Pietro Marinelli, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Paolo Battaiola, nel settore femminile Chiara Betti, Gloria ...

Da domani i Mondiali di Winterberg - 10 azzurri in gara : I convocati sono gli stessi dieci che hanno partecipato alle ultime due tappe di Coppa del Mondo disputate in Europa. Per il singolo maschile ci saranno Dominik Fischnaller e Kevin Fischnaller, per ...

Al via i Mondiali in vasca corta di Hangzhou - da domani in gara 32 azzurri : ..., Thomas Ceccon, Fiamme Oro / Leosport,, Matteo Ciampi, Esercito / Nuoto Livorno,, Piero Codia, Esercito / CC Aniene,, Santo Yukio Condorelli, Aurelia Nuoto,, Gabriele Detti, Esercito / In Sport,, ...