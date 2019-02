Marianna Madia epic fail su Twitter | “Brava Marianna Madia” Ma scrive dal suo account

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) “Brava… chi altro nel Pd si fa carico di affrontare con senso di responsabilità la questione?”. Il tweet è durato un lampo, poi è scomparso. Ma in Rete restano tracce dello ‘strano’ post dell’ex ministra della Pubblica amministrazione che si complimenta con se stessa per aver deciso di fare ‘mea culpa’ sui problemi legali di Conchita De Gregorio, l’ex direttrice dell’Unità che si sta facendo carico delle cause civili del giornale e ha denunciato attraverso Ilfattoquotidiano.it di essere stata ‘abbandonata’ dal Partito Democratico.“Mi prendo la mia parte di responsabilità come parte di una comunità politica, ma questa storia va affrontata e risolta come partito”,lasu. Poi, poco dopo, arriva un retweet dal suo stesso, con tanto di commento: “Brava ...