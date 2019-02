I casting del Trono Classico di Uomini e Donne a Milano!

casting per il Piccolo Coro dell'Antoniano e per un importante Festival : Sono in corso le selezioni per la ricerca di talenti canori per il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, nell'ambito del Casting tour dello Zecchino d'Oro. Le audizioni si svolgeranno in tutta Italia. Sono inoltre aperte le selezioni per il ruolo di direttore o direttrice dell'area tecnica del Festival di arti performative Drodesera. Il Piccolo Coro dell'Antoniano Sono attualmente in corso le selezioni per il Piccolo Coro dell'Antoniano di ...

casting per la Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma e il Balletto di Siena : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di attori per la Libera Università del Cinema e del Teatro di Roma per la stagione 2019. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni del 'Balletto di Siena' alla ricerca di ballerini e ballerine per la stagione 2018/19. I Casting si terranno in entrambi i casi a breve nella Capitale. Libera Università del Cinema e del Teatro Per la stagione 2019 della Libera Università del Cinema e del Teatro di ...

Il casting di Paratici per il restyling della difesa : il sogno è Koulibaly (RUMORS) : Da sempre uno dei punti di forza della Juventus è la difesa, infatti la BBC ha contribuito decisamente ai successi degli ultimi sette anni, ma il tempo passa e Barzagli, Bonucci e Chiellini sono ormai avanti con l'età e di conseguenza preda di ripetuti acciacchi fisici. In questo momento ad esempio, i tre scudieri abitano in infermeria e la loro assenza in campo si sente, eccome. Nelle ultime due partite la Vecchia Signora ha incassato ben sei ...

casting per la nuova edizione del 'Grande Fratello' e il film 'La Nuit' : Dopo una lunga attesa, iniziano le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality di Canale 5. Le prime si terranno a Gallipoli ma ne seguiranno a breve tante altre in ogni parte d'Italia. Sono inoltre aperti i Casting per un film prodotto da Superotto e diretto da Stefano Odoardi, dal titolo La Nuit, che verrà girato prossimamente a Pescara. Grande Fratello Partono i Casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Il ...

casting per 'I Ragazzi dello zecchino' - per RAI Fiction e per il film 'L'ultima sigaretta' : Sono aperti i Casting per prendere parte a un film per la TV dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction, le cui riprese verranno effettuate a Bologna. Sono inoltre aperte le selezioni per il film L'ultima sigaretta, diretto da Alessandro Stevanon e sostenuto dalla film Commission Vallée d'Aoste. I Ragazzi dello zecchino Selezioni in corso per il film per la televisione dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction. Per la ...

casting per comparse per la seconda stagione de L’Amica Geniale a Napoli - come candidarsi per Storia del Nuovo Cognome : Al via i Casting per comparse per la seconda stagione de L'Amica Geniale a Napoli: la serie diretta da Saverio Costanzo, coproduzione internazionale di Rai Fiction con HBO e Timvision, prosegue con l'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, che sta per entrare in produzione. Si intitolerà Storia del Nuovo Cognome, come il romanzo omonimo, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù, le due protagoniste che ...

casting per 'La Corrida' - condotta da Carlo Conti su Rai Uno - e per Planet Model Agency : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di concorrenti interessati a prendere parte alla prossima edizione de La Corrida, il noto programma televisivo condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di volti nuovi e Modelle per l'agenzia Planet Model Agency, con sede principale a Padova, che si occupa innanzitutto, seppur non esclusivamente, di moda e pubblicità, con una particolare ...

casting di Cineworld Roma per una soap opera e di 'Marie Claire' per modelle : In queste settimane sono corso delle selezioni da parte di Cineworld Roma alla ricerca di figuranti speciali per una nota soap opera, di cui non è stato diffuso il nome. Sono inoltre aperti i Casting per aspiranti modelle professioniste organizzati dalla rivista Marie Claire in collaborazione con OVS e con l'agenzia Women Management. Cineworld Roma Per una nota soap opera, il cui nome non è stato reso pubblico, Cineworld Roma cerca uomini, di ...

casting per lo spettacolo musicale 'Notre Dame - Il mistero della cattedrale' : Selezioni in corso alla ricerca di attori, attrici, cantanti, danzatori e danzatrici per lo spettacolo musicale Notre Dame - Il mistero della cattedrale, diretto dal regista Luca Lovato. Il musical verrà poi messo in scena nel mese di maggio 2019. Il musical e le figure cercate Per la realizzazione dello spettacolo musicale dal titolo Notre Dame - Il mistero della cattedrale, diretto da Luca Lovato e con musiche a cura di Antonio Lanzillotti, si ...

casting per lo spettacolo Sanremo Musical e per l'agenzia Le Perle delle Muse : In queste settimane ci sono delle Selezioni in corso per la ricerca di cantanti/attrici e ballerini per la realizzazione dello spettacolo Sanremo Musical, che andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo nel mese di aprile 2019. Intanto sono aperte delle ricerche anche per trovare hostess e modelle per eventi che si svolgeranno in vari luoghi del Nord Italia per la nota agenzia Le Perle delle Muse. Sanremo Musical Per lo spettacolo dal titolo ...

Al via i casting di X Factor 2019 : come partecipare alla prossima edizione del talent show : Partono i casting di X Factor 2019: neanche il tempo di chiudere l'edizione numero 12, che la produzione di X Factor Italia pensa già alla successiva. Ad annunciare l'inizio della fase dei casting di X Factor 2019 è stato il presentatore Alessandro Cattelan, al termine della finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) che ha incoronato il rapper Anastasio. A vincere è stata la giudice Mara Maionchi, alla guida della categoria ...

casting per un film della Ombre Rosse Production e due spettacoli teatrali : Selezioni in corso per la ricerca di comparse, figuranti e attrici e/o ballerine per un nuovo film prodotto da Ombre Rosse Production e che verrà girato in Alto Adige. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di ballerine per due spettacoli teatrali di varietà prodotti da S.M.Art e che andranno in scena a Roma . Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo interessante film, prodotto da Ombre Rosse Production, si selezionano comparse, ...

casting per un cortometraggio della Dead Poets Production e una commedia teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un cortometraggio prodotto da Dead Poets Production. Le riprese verranno poi effettuate a Milano e dintorni nei primi mesi del prossimo anno. Sono inoltre aperti i Casting della 'Compagnia teatrale Sogni di Scena' per la ricerca di attori e attrici per una interessante commedia che verrà poi messa in scena al Teatro San Genesio di Roma nella seconda metà del mese di ...