Carlo Cori | morti il Vasco dell' Est a Sanremo per un infarto

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Il cantante rock e produttoreè morto ieri sera aper un. Il decesso è avvenuto durante una pausa di un concerto che aveva organizzato al teatroa Federazione Operaia di via Corradi, dal titolo 'Cantandofor the world'.Tra i suoi brani più celebri "Uomini" e Posto di blocco". L'artista, che viveva a Monte, è uscito dalla sala per una boccata d'aria, quando è stato colto da malore., dopo essere stato soccorso dal personale del 118 che ha anche usato il defibrillatore, è stato poi trasportato in ospedale dove è morto.Nel 1983 vinse il Telegatto. Amante dei motori aveva partecipato anche a diversi rally automobilistici tra cui quello di Monte'Isola d'Elba. Ha organizzato anche diversi festival di musica italiana, a Riga, in Lettonia, collaborando per la Televisione di Stato ...