Campidoglio | tra dimissioni e cacciati | la carica dei 23

Roma - siglata convenzione per tirocini per ragazzi disabili tra Campidoglio e Federazione Sport Equestri : ... la predisposizione di percorsi formativi pensati per una conoscenza diretta della dimensione occupazionale, attraverso una valorizzazione di risorse che tanto possono dare al mondo del lavoro. Il ...

Emergenza rifiuti - il Campidoglio attacca Ama : «Ora il piano straordinario» : La spazzatura invade le strade della Capitale e il Campidoglio va in pressing su Ama chiedendo, con un attacco dei consiglieri grillini, un piano straordinario per ripulire la città. «Ama deve mettere ...

Roma - Campidoglio : raccolta straordinaria gratuita degli alberi di Natale : Il Campidoglio rende noto che tutti gli alberi di Natale naturali raccolti e utilizzati durante le Feste potranno essere restituiti alla natura grazie alla raccolta straordinaria e gratuita attraverso la quale Ama provvederà, insieme ai Carabinieri Forestali, a selezionare gli abeti e a verificare se ci sono alberi che possono essere trasportati e ripiantati presso la sede del Reparto Biodiversità di Roma, a Arcinazzo Romano, all’interno dell’ex ...

Roma : Campidoglio investirà 7 milioni extra per disabili : Roma – Il Campidoglio investira’ 7 milioni in piu’ per il trasporto delle persone con disabilita’, per un totale di 21 milioni di euro nel trienno 2019- 2021. Soldi che serviranno ad aumentare il numero di persone che godono di questi servizi, che oggi sono circa un migliaio. Ad annunciarlo, in occasione della presentazione del nuovo Regolamento per per i servizi di mobilita’ individuale per le persone con ...